El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, calificó como un intento de buscar una “sinrazón” para sacarlo de carrera que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 haya decidido excluirlo por haber ofrecido que, si llegara a ser presidente, donaría todo su sueldo a obras sociales.

En esa línea, aseguró que sus declaraciones sobre el hecho que él ha regalado la mitad de sus ingresos durante toda su vida son algo que corresponde a su vida privada.

“Dicen lo que yo mencioné, que prefiero donar mi sueldo a la Cruz Roja, 15 mil soles en el caso hipotético de ser presidente. Nada más. El antecedente es que parece que yo soy una persona que dona dinero para obras sociales, lo cual es mi vida privada y no tienen por qué meterse conmigo, pero lo están haciendo”, dijo en declaraciones a Exitosa Noticias.

Rafael López Aliaga se pronunció sobre la exclusión de su candidatura presidencia. (Exitosa Noticias)

La resolución que emitió este jueves el JEE Lima Centro 1 sanciona con la exclusión de la contiendan electoral a Rafael López Aliaga luego de evaluar una denuncia por publicaciones que hizo el candidato en sus redes sociales, en las cuales aseguraba que no cobraría su sueldo si ganara las elecciones del 11 de abril. “Cuando sea presidente del Perú, no cobraré ni un sol de sueldo. Todo lo donaré a organizaciones caritativas”, indicó en una publicación del 16 de enero último.

Asimismo, también se evaluó una publicidad que circuló en internet con un video de López Aliaga en la cual dice textualmente: “Mi filosofía de vida desde los 19 años es la ayuda al prójimo. La mitad de lo que gano lo dedico a hacer donaciones y a ayudar a los más vulnerables”, señala en la grabación que se difundió el 2 de enero.

“Dádiva sería darle plata a un elector específico. (Decirle) te voy a dar trabajo cuando sea presidente, tiene que estar configurado por el sujeto que da la dádiva. ¿A la Cruz Roja? No sé. Estamos en un mundo de dictadura que sigue operando. Han tratado de buscar la sinrazón en todo. Ahorita, cuando estoy número 1 en la votación nacional, porque así estamos en las encuestas, agarran la sinrazón”, señaló López Aliaga sin precisar a qué encuesta hacía referencia.

“En la Cruz Roja no hay un beneficiario actual, la Cruz Roja no vota. Me parece hasta ridículo. Es un tema de labor social y que sea una causa de exclusión de un candidato a la presidencia, esto ya es una dictadura”, concluyó.

El candidato presidencial aseguró que las acciones que tomará las han estado evaluando “hasta las 6 de la mañana” con su equipo de abogados.

“Cuando he asumido ser candidato, he suprimido lamentablemente este tipo de ayuda para que no me caiga una sanción de exclusión como la que estoy recibiendo. Están faltando a la ley, felizmente hay un Jurado Nacional de Elecciones que es la segunda etapa”, recordó.

