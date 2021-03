El candidato presidencial de Renovación popular, Rafael López Aliaga, aseguró que no ha pagado las deudas que registran empresas suyas ante la Sunat porque “no ha sido notificado” y que está investigando por qué han sido publicados estos montos a pesar de que, según indicó, paga “20 millones de dólares al año” en impuestos a la renta, regalías y tributos.

“[¿Por qué no se pagaron deudas ante la Sunat?] Porque no fueron notificadas. He pagado todas mis deudas siempre, pero si me notifica 25 años después de que hay una deuda del año 95, 97 y otras deudas que no han sido reconocidas, están en proceso de impugnación”, comentó en declaraciones a RPP.

El candidato de Renovación Popular se refirió así a las deudas que, según informó La República, tienen sus empresas por un valor total de S/28.4 millones.

A esto se sumó que, en el portal de la Sunat para la “Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible”, el RUC que tiene Rafael López Aliaga presenta una deuda pendiente de pago de S/45,454 por el periodo tributario del 2013. Por este monto, se indica que la cobranza coactiva habría empezado el 25 de febrero de este año.

En el portal de la Sunat, Rafael López Aliaga tiene una deuda de más de S/45 mil.

“Estamos con una Sunat media loca. Hoy he pedido una declaración de la Sunat. Como persona natural hoy he presentado una carta de hoy (jueves 11 de marzo) de Sunat que pone que no tengo deudas. Si se demuestra que la debo, la pagaré, pero me llevo sorpresa a sorpresa de la Sunat”, indicó.

NUEVA MENTIRA DE LA REPÚBLICA..! SIGUE LA DIFAMACIÓN AGRAVADA: NO TENGO DEUDAS...!! pic.twitter.com/3jUadAtq2U — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) March 11, 2021

López Aliaga cuestionó que la Sunat haya aumentado deudas en contra de sus empresas que, según aseguró, datan de los años 1995, 1996 y 1997.

“Eso es totalmente falso (que deban 28.4 millones de soles). Lo que ha hecho la Sunat y me preocupa bastante, es el ‘huaqueo’ tributario. Se han ido hasta el año 95, 96 y 97. Estoy reunido con mis abogados. Yo pago 20 millones de dólares al año en impuestos a la renta, regalías, tributos [...] Tengo 10 mil personas bajo mi cargo, en planilla. Tengo contadores, abogados que están a cargo de este tema tributario”, concluyó.





