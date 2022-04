El excandidato presidencial de Renovación Popular Rafael López Aliaga se disculpó por las declaraciones de vocero de la bancada de este partido, Jorge Montoya, quien señaló que el toque de queda que dispuso el Gobierno para el último martes le parecía una medida necesaria porque había una supuesta información de que las personas que viven en los cerros iban a hacer “saqueos” en Lima.

“Le pido disculpas a la población de Lima por esa frase tan injusta de que los cerros van a bajar. En los cerros vive la gente más digna, más decente, más trabajadora, la que más se saca el ancho, la que más sufre en nuestro país”, manifestó en diálogo con RPP.

En ese sentido, el exaspirante al sillón presidencial aseguró que no ha habido ninguna reunión de bancada y que lo dicho por Montoya fue una opinión personal.

“Esa frase a mí me desconcertó, lo llamé y le dije: ‘Jorge hay que disculparse’ y no se ha disculpado. Ahora yo me disculpo como partido por esa frase infeliz”, agregó.

Asimismo, López Aliaga cuestionó el respaldo que brindó Jorge Montoya a la decisión tomada por el Ejecutivo al declarar la inamovilidad social, en sustento de que un informe de inteligencia decía que iban a haber saqueos en la capital.

“Yo he hablado con él (Jorge Montoya) y le dije: ‘¿qué informe de inteligencia hay?’ Me respondió algo muy vago. Si hubiera habido gente armando disturbios y saqueos, la policía de inteligencia ya tuviera una conferencia de prensa donde hubieran anunciado que han capturado dos, tres o cuatro grupos que iban a armar un revuelo (...) Le pido al almirante Montoya y al presidente Castillo explicaciones como Renovación Popular”, manifestó.

Por otro lado, Rafael López Aliaga, volvió a referirse al vocero de la bancada de Renovación Popular y deslizó que tendría una buena relación con el presidente de la República, Pedro Castillo, y que ello quedó demostrado el último martes en la reunión entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Le dio palmaditas al señor Castillo, le dio la mano también a una congresista de Perú Libre y le dio un documento más, parece que hay una buena relación con Castillo. A mí me indigna porque me mato diciendo que Castillo no da para más”, aseveró.

Declaraciones de Rafael López Aliaga