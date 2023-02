El líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que si la presidenta Dina Boluarte “no es capaz de pacificar el país, debería renunciar, porque lo pasa en el Perú no pasa en ninguna parte del mundo”, sostuvo en alusión a las protestas en cuyo marco se han bloqueado carreteras y paralizado actividades en diferentes regiones del país.

En entrevista en RPP, López Aliaga comentó que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se ha fijado un plazo de dos meses para pacificar el país. Cuando se le preguntó entonces si ese es el plazo que le daría a la mandataria, sin embargo, evitó dar una respuesta concreta.

“Yo he escuchado dos meses, es lo que ha dicho el mismo jefe del Comando Conjunto, no podría poner plazos a nadie, sería muy soberbio; yo he escuchado al responsable de pacificar (el país) que ha puesto plazo de dos meses, voy a esperar ese plazo para pronunciarme”, sostuvo.

El dirigente de Renovación Popular, en tanto, respaldó la postura de su bancada parlamentaria que se opone al adelanto de elecciones generales.

Alegó que varios constitucionalistas, entre quienes mencionó a Enrique Ghersi, Ernesto Blume y Domingo García Belaunde, han señalado que el cargo de congresista es irrenunciable. Cuando se le hizo notar, sin embargo, que en este caso no se trata de una renuncia sino de un adelanto de elecciones, respondió que eso se aplicaría para el siguiente Congreso y no para el actual.

”El que ha entrado tiene un deber y un derecho a terminar su periodo porque es irrenunciable. Antes de opinar yo pregunto, voy a la gente que sabe más que yo”, indicó.