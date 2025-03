"No soy figuretti": Rafael López Aliaga sobre su ausencia en incendio de Barrios Altos

En recientes declaraciones ante la prensa, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, se pronunció sobre el voraz incendio ocurrido en un inmueble de Barrios Altos y aseguró que se mantuvo en silencio debido a que considera no ser "figuretti".

"Mi trabajo no es ser figuretti y tener periodistas que me estén adulando. Estoy trabajando en ocho frentes, previo, durante y post evento. No se puede pedir a un alcalde que esté atendiendo el tema frente a un incendio. Eso es, se puede decir, para un figuretti. Pero no es mi chamba, yo no soy figuretti. Yo busco soluciones para la gente", expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que está gestionando la posibilidad de entregar bonos a las familias damnificadas, así como la creación de carpas provisionales y viviendas de material noble para los vecinos afectados.

"Ese es trabajo del alcalde, no estarse paseando en medio de una catástrofe. Soy un alcalde gerente, no un alcalde figuretti", puntualizó.

En otro momento, anunció que propondrá declarar en intangibilidad el Cercado de Lima con la finalidad de evitar que las viviendas y otros inmuebles sean utilizados como almacenes clandestinos.

