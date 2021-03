El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reveló este domingo que dona a las campañas de sus candidatos debido a que, por los topes establecidos por la Ley de Organizaciones Políticas, solo puede donar 200 UIT a su propia campaña electoral.

Explicó, en esa línea, que ha donado a sus postulantes congresales respetando los topes establecidos y también ha recibido donaciones a través de paneles publicitarios.

“Tengo unos topes, no puedo poner más de 200 UIT, como 200 mil dólares, pero sí puedo yo mismo donarle a algunos candidatos, entonces, es lo que estoy haciendo con los topes que hay y eso es lo que estoy haciendo”, sostuvo en una entrevista con el programa ‘7x7’ de Willax TV.

“Pero sí tengo gente que me dona paneles, y pido que los pongan como donación al partido”, señaló.

Posteriormente, Aliaga indicó que retiraba lo dicho porque el “JNE puede excluirlo” de los comicios y dijo que no ha “donado nada a nadie”.

“Mucho de mi patrimonio lo he donado, no es que esté aferrándome ni nada. Voy a retirar lo dicho porque el JNE puede excluirme, no he donado nada a nadie. Me han intentado sacar hace poquito por este tipo de declaraciones. Prefiero decirte que no he donado nada a nadie y ya después hablamos”, manifestó.

