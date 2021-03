Una vez más, el candidato a la Presidencia de la República por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hizo gala de su patanería e irrespeto acosando y lanzando acusaciones indignantes contra la periodista y columnista de Perú21, Mónica Delta.

Sin ningún sustento, López Aliaga le atribuyó a Delta la responsabilidad de las menciones que, en la primera fecha del debate presidencial, hicieron sobre él sus eventuales contendores.

Periodistas le responden a López Aliaga por acoso a Mónica Delta

“La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, sostuvo irresponsablemente en un canal de noticias que se transmite por Facebook.

La prensa reacciona

Pero sus agraviantes comentarios no quedaron sin respuesta. Patricia del Río, periodista de Radio Programas del Perú, recordó que Delta le hizo una entrevista bien documentada a López Aliaga días atrás, la misma que no habría sido del agrado del aspirante presidencial.

“Imagino que a ningún candidato le gusta que lo pongan en evidencia. Que un candidato se vuelva un acosador contra una periodista que solo ha hecho su trabajo es la peor de las señales de alerta”, comentó.

En esa línea, agregó que, a la luz de la conducta de López Aliaga, “pareciera que la libertad de expresión no está dentro de sus intereses primarios”

Rosana Cueva, directora del programa Panorama, por su parte, se sumó a estas expresiones no sin antes manifestar su preocupación por este tipo de agresiones que, dijo, no solo van contra las periodistas mujeres sino contra la prensa en general.

“Es un tema de país y hay que dejar claras las posiciones que queremos de la campaña electoral y qué queremos para nuestro país. Queremos desterrar los insultos, la agresividad, el lenguaje violento y, sobre todo, en tiempos campaña queremos propuestas, no insultos; las formas tienen que ser civilizadas”, refirió.

Periodistas incómodos

Mabel Huertas, periodista de RPP, donde Mónica Delta es también conductora, se refirió igualmente a los cuestionamientos reiterados de López Aliaga sobre la participación de la periodista como moderadora del debate presidencial organizado por el JNE.

“Los moderadores han sido elegidos por consenso. Luego surge una entrevista en ola que Mónica hace el trabajo de siempre: hacer preguntas correctas que muchas veces son incómodas, no le ha gustado. Entiendo que los candidatos se sientan incómodos, se enojen, pero de ahí a pasar a la violencia verbal hay un abismo muy grande”, comentó.

Huertas agregó que el tema no es un asunto que se circunscribe al gremio periodístico.

“Todas exigimos respeto, sea política, ama de casa, periodista, una muchacha violentada sexualmente, sobre todo de quien pretende ser presidente. Si una persona no sabe controlar sus emociones, no tiene filtros y dice lo que piensa y coloca adjetivos y difama a una mujer siendo candidato, me pregunto cómo será de presidente. Y esto no tiene nada que ver con las simpatías políticas, no importa si es de izquierda, derecha o centro sino qué tipo de líder queremos para nuestro país”, puntualizó.

Democracia en juego

A su turno, la directora de Perú21, Cecilia Valenzuela, se solidarizó con Delta y sostuvo que López Aliaga ha construido su campaña ofendiendo y agraviando a periodistas. “Las personas que son capaces de decir mentiras sin que se les mueva un músculo de la cara, las personas que son capaces de difamar, de calumniar, de mentir, simplemente por encono, por venganza; son personas autoritarias y abusivas. Nada bueno se puede construir alrededor de la mentira, del abuso y del autoritarismo. Tengámoslo muy presente porque están en juego no solo la libertad de expresión y de información; está en juego la democracia”, subrayó.

Tenga en cuenta

-Patricia del Río sostuvo que “si algo debe quedar claro para todos, es que, guste o no, los periodistas seguirán haciendo su trabajo”.

-“Esto no es un tema de mujeres, aunque sabemos muy bien que la mayor cantidad de agresiones son siempre contra ellas (...). Las formas tiene que ser civilizadas”, subrayó Rosana Cueva.

