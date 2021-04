El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga , aseguró que no apoyará al postulante de Perú Libre, Pedro Castillo, en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021, donde enfrentará a su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En un video publicado en sus redes sociales, señaló que ha dejado en libertad a sus seguidores y militantes para votar en el balotaje, pero los instó a hacer un voto responsable por el “mal menor”.

“No apoyamos de ninguna manera al señor Castillo, representa un retroceso brutal, una Venezuela u Cuba peor, tipo Corea el Norte, cosa que no aprobamos. Dejamos en libertad a nuestros seguidores y simpatizantes a que decidan la mejor opción”, expresó.

“Lamentablemente estamos en un caso, sé que es duro, pero es el mal menor. Invoco a esa libertad que la ejerzan bien, no se puede votar en blanco o viciado porque sería darle un voto a la izquierda de la peor clase, del libro que yo he estudiado, es la izquierda antidemocrática que nos lleva a una dictadura y un dictador de izquierda de este tipo no sale de Palacio por elecciones, sale muerto”, agregó.

Del mismo modo, López Aliaga cuestionó el modelo económico que propone Pedro Castillo, pues impide toda posibilidad de inversión en el país y acotó que está en contra de cualquier estatización.

“La solución, señor Castillo, no va por allí. No va por estatizar, meter miedo, matar la inversión, si usted estudia un poquito de economía la inversión da trabajo y usted lo que está haciendo es matar toda posibilidad de inversión en el país. Por allí no va la cosa”, subrayó.

El empresario también confirmó que su nueva bancada en el Congreso de la República realizará una “alianza democrática” para “preservar la democracia para siempre”, que apoyen la gobernabilidad y que impidan que el país retroceda “a la época de Velasco”.

“Seré candidato presidencial el 2026”

De otro lado, Rafael López Aliaga anunció que se presentará como candidato presidencial en las elecciones del 2026 y que Renovación Popular también presentará postulantes en los comicios regionales y municipales del 2022.

“Yo renuncié a mis empresas para siempre, mi compromiso con el Perú es para siempre. Por tanto, anuncio que vamos a participar en la carrera presidencial que se nos viene en el 2026, pero desde ahora. Vamos a ir pueblo por pueblo explicando que la opción comunista y que quita libertad a los peruanos no es la solución”, manifestó.

“También comunicamos que vamos a participar en la carrera para ser alcalde de Lima y también a nivel nacional para tener todas las gobernaciones y todas las alcaldías que la ola celeste ya ha tenido, pero que lamentablemente nos han sido robadas”, añadió.

