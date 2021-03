El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, perdió los papeles e insultó públicamente al presidente de la República, Francisco Sagasti, durante una actividad de campaña en Tacna, la cual fue grabada y difundida en redes sociales.

“Oye, Sagasti, tienes avión, ¿no? Estados Unidos el primero de mayo ha vacunado a toda su población, tiene todas las vacunas. El único país del mundo que no tiene vacunas es Perú, por tu culpa, baboso. Llama pues, haz algo”, expresó visiblemente alterado.

Por si fuera poco, una vez más, la cara de Renovación Popular arremetió contra el proceso de vacunación, cuestionando las vacunas de Sinopharm y la gestión de las autoridades actuales.

“Por qué no es público, caraj... Que se sepa el precio de la vacuna, ladrones, caviares de porquería, lárguense del Perú, no son peruanos. El 28 de julio los aliados de la corrupción y demás porquerías desaparecen del mapa. Vamos a dar multa presidencial porque no son peruanos, son vendidos, yo no tuve cuna de oro h..., me hice hombre, yo no tuve dinero”, añadió en medio de aplausos de sus simpatizantes.

Más adelante, no dudó en referirse a otros aspirantes a la Presidencia, como la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori; Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, y Yonhy Lescano, de Acción Popular.

“A Keiko le digo, mamita, tú estudiaste con mi plata, tú le robaste al Perú para estudiar con tu papi. A Lescano también le digo, explíqueme su vínculo con Odebrecht; que nos explique cómo diablos financia su campaña la Mendoza, de dónde saca plata, ¿de la corrupción?”, manifestó.

DEMANDA A GUZMÁN

En tanto, López Aliaga demandó por el presunto delito de difamación agravada a su contrincante Julio Guzmán, del Partido Morado, quien señaló en diversas entrevistas que este protegía a miembros del Sodalicio acusados de pedofilia.

La demanda exige, además, el pago de una reparación civil de S/2 millones. Su abogado y candidato al Congreso, Yorry Warthon, indicó que se trata de una medida secundaria pues lo que buscan es una sanción penal contra Guzmán.

“El pago de la reparación civil es totalmente accesorio; lo que buscamos no es dinero sino una acción penal contra el señor Guzmán. Los indicios son claros, afirmar que el señor López Aliaga defiende a pedófilos del Sodalicio no es algo menor. Rafael no necesita dinero”, aseguró a Perú21.

Al ser consultado sobre el comportamiento de López Aliaga en Tacna, Warthon prefirió no brindar declaraciones.

GUZMÁN REPLICA

En conversación con este diario, Guzmán dijo: “Me está amenazando de la misma forma en que amenaza a periodistas y a personas que no piensan igual que él. El señor ha interpuesto más de 150 denuncias contra peruanos relacionadas a esos temas. Es un peligro público para la libertad de opinión”.

Asimismo, ratificó los calificativos sobre su opositor. “Me ratifico en lo que dije. El señor López Aliaga es un hipócrita, es un cabeceador del Estado por no pagar impuestos y es un matón, y ahora lo está demostrando con esta persecución con las personas que no piensan como él; yo estoy contando los días para decirle al señor todo lo que pienso de él en el debate”, enfatizó.

Guzmán agregó que las posturas de extremos “son negativas para el país, más aún las de organizaciones políticas que promueven la desinformación”.

TENGA EN CUENTA

Julio Guzmán y Rafael López Aliaga se encontrarán el 31 de marzo a las 6:00 p.m. en el debate electoral organizado por el JNE.

En esa misma fecha, también participarán Yonhy Lescano (AP), Daniel Salaverry (SP), Rafael Santos (PPS) y Ciro Gálvez (RUNA).

“Lo que vemos del señor López Aliaga son actitudes agresivas, a veces llegando a violencia verbal”, dijo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

