El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ejerció su defensa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a través del abogado Humberto Abanto, quien pidió que se revoque la decisión de excluirlo de las elecciones generales que se realizarán el 11 de abril.

En la audiencia pública virtual que se realizó esta mañana, el JNE escuchó la sustentación de Abanto, quien cuestionó que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 excluyera a López Aliaga por haber detectado que había videos circulando en enero de este año en los que López Aliaga ofreció entregar la totalidad de su sueldo como presidente a organizaciones caritativas.

“La promesa de dádiva tiene que tener los mismos elementos que la entrega de la dádiva exceptuando la recepción [...] Lo que Rafael López ALiaga dice es que otorgaría su dinero a una organización como Cáritas u otros. Está ejemplificando, no identificando un receptor”, aseguró Abanto.

Otros fundamentos que planteó fue que las personas jurídicas, como alguna organización caritativa, no puede ser receptora de alguna dádiva porque no ejercen algún voto, y aseguró que las declaraciones que hizo López Aliaga fueron el 19 de diciembre del 2020, antes que presentara su inscripción formal como candidato presidencial el 22 de ese mismo mes. Por esto, consideró que fueron palabras pronunciadas cuando todavía no era postulante y no podían tratarse como promesas de dádivas.

Cabe recordar que, en primera instancia, el JEE Lima Centro 1 excluyó al candidato presidencial de Renovación Popular porque las declaraciones que hizo ante un programa televisivo y en redes sociales infringen el artículo 42° de la Ley de Organizaciones Política (LOP) que especifica que “la promesa, o la dadiva donación supere las 2 UIT tiene como consecuencia legal aplicable la exclusión del candidato”.

“Queridos hermanos, mi filosofía de vida desde los 19 años es la ayuda al prójimo. La mitad de lo que gano lo dedico a hacer donaciones y a ayudar a los más vulnerables”, manifestó López Aliaga en un programa de Panamericana TV.

“Cuando sea presidente del Perú no cobraré ni un sol de sueldo, todo lo donaré a organizaciones caritativas”, escribió en sus redes sociales el 16 de enero de este año.

Al concluir la defensa de Humberto Abanto, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, destacó que se pronunciarán sobre este caso respetando la ley y los plazos que esta norma establece.

“El JNE va a deliberar en reserva como le manda la ley y usted, como abogado, sabe que eso es así. Vamos a producir la decisión en cuanto corresponde también en término de la ley. Estamos en este acto de audiencia pública mirando un asunto de exclusión porque así lo permite la ley [...] Sobre eso nos vamos a pronunciar con absoluta independencia y ateniéndonos a derecho. Queda la causa a voto”, concluyó el magistrado.

