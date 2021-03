Lo que se definió ayer no solo fue la continuidad de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y de George Forsyth (Victoria Nacional) en la carrera hacia la Presidencia de la República, sino también las posibles alianzas políticas para lo que resta de la campaña.

Por la mañana, antes de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) escuchara los argumentos del abogado Humberto Abanto contra la exclusión de López Aliaga, el propio postulante y decenas de simpatizantes llegaron a la sede del órgano electoral, en el Centro de Lima, para defender la candidatura.

El empresario hotelero se subió a la tolva de una camioneta de su campaña mientras recibía la ovación de sus seguidores, que llevaban polos y banderas celestes. Y de pronto apareció a su lado Hernando de Soto, el candidato presidencial de Avanza País, y ambos levantaron la bandera del Perú sobre sus cabezas.

“Ustedes ya lo conocen, el mejor economista del mundo, Hernando de Soto”, manifestó López Aliaga a través de un micrófono a la gente que lo acompañaba. “Somos rivales políticos pero viene en defensa de la democracia”, sostuvo.

De Soto anunció por Twitter que se encontraba en las inmediaciones del JNE para respaldar “el derecho a elegir y ser elegido”. “¡No al veto y sí al voto!”, tuiteó.

Luego, declaró a los medios que no estaba apoyando la candidatura de su rival, quien si bien figura con 3% a su favor en la intención de voto, según Datum, refleja una tendencia a subir en las encuestas.

Sin embargo, De Soto hizo esta aparición luego de marcar distancia de Keiko Fujimori, a quien apoyó en las elecciones de 2011.

Hace una semana, el exasesor del expresidente Alberto Fujimori, dijo que se sentía “decepcionado” de la lideresa de Fuerza Popular. “Cuando (Keiko Fujimori) ganó el Legislativo (en 2016), ya no volví a tener noticias suyas y todas las promesas de formalización se fueron”, refirió.

Y no fue el único respaldo que recibió ayer Rafael López Aliaga. A la protesta también se sumó Francisco Diez Canseco, presidente del partido Perú Nación, quien fue excluido de la contienda electoral por no inscribir a su plancha presidencial dentro del plazo establecido.

En una entrevista difundida esta semana, Diez Canseco confesó que el líder de RP es su amigo y dijo que es “un gran candidato y espero que todo le vaya bien”.

Francisco Diez Canseco también dio su respaldo a López Aliaga. (César Bueno/GEC)

Primó la participación

Para las audiencias virtuales convocadas por el Pleno del JNE, Victoria Nacional y Renovación Popular recurrieron a abogados ajenos al partido para lograr que se acepten sus apelaciones.

Humberto Abanto desarrolló su defensa a la participación de López Aliaga señalando que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 (JEE) había excluido a su patrocinado porque “equiparó una declaración como una confesión”.

El candidato presidencial declaró en entrevistas que, de ser elegido mandatario, donaría su sueldo a “organizaciones caritativas” y que durante su vida ha donado parte de sus ganancias “para ayudar a los más vulnerables”.

Al respecto, Abanto acusó que el JEE había interpretado esto como una entrega de dádivas a electores y aclaró que para que se configure esa infracción se debió haber identificado a las personas que recibieron la presunta donación.

“La confesión no tiene valor probatorio si no es corroborada con elementos de prueba”, argumentó.

Por su parte, el abogado Aurelio Loret de Mola cuestionó que el JEE no había recabado ninguna prueba adicional al primer proceso de exclusión que afrontó George Forsyth. Dijo que si bien Forsyth tenía empresas activas, estas no le habían generado rentas, por lo que no tenía por qué declarar en su hoja de vida.

En el caso de López Aliaga, el JNE votó por unanimidad a favor de su continuidad en carrera. Con Forsyth, el voto dirimente del presidente Jorge Salas resolvió el empate 2-2.

Tenga en cuenta

-El Poder Judicial ordenó suspender los efectos de la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 que excluyó a 33 aspirantes al Congreso por Lima del PPC.

-El candidato presidencial de Renacimiento Unido Nacional, Ciro Gálvez, también sigue en carrera. “La razón estaba de nuestro lado. Dijimos ‘vamos a pelear’ y ahora vuelven por el imperio del derecho”.

