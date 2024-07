Rafael López Aliaga, en conferencia de prensa, se refirió a la disputa entre el Ministerio de Transportes, la Municipalidad de Lima y el concesionario encargado de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

El burgomaestre señaló que seguirá en pie de lucha para que se detengan las obras en el Cercado de Lima y aseguró que lo harán “sobre su cadáver”.

“Le sacan al Ministerio de Transportes 450 millones de dólares, el contrato está mal hecho, tiene el tufo de la corrupción. Ya con la leche derramada vienen a la muni y nos plantean cerrar completamente Garcilaso de La Vega con Paseo Colón, les digo: “Sobre mi cadáver, eso no va a ser, señores””, señaló.

#EnVivo



El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga sobre obras de la Línea 2 del Metro de Lima: El ministro de Transportes no me da la cara



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/0aOg2xnspD — Canal N (@canalN_) July 11, 2024

El líder de Renovación Popular despotricó contra el gobierno de Dina Boluarte, comentando que tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Transportes no respetan la ciudad.

“Se presta este gobierno. El ministerio de Economía se prestó. Ponen un párrafo para decir que no tienen nada que decir, ni nada que aprobar la Municipalidad de Lima, para eso sacamos una ordenanza. A Lima se le respeta”, agregó.

Por último, se dirigió directamente a Raúl Pérez-Reyes, el Ministro de Transportes, y le pidió que “dé la cara” ante los problemas.

“El Ministro de Transportes no me da la cara, lo he llamado ya siete días. No es de hombres, ah. No es de hombres tener reuniones de trabajo y después no dar la cara. Da la cara y sé responsable de los actos”, concluyó.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO: