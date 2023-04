El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la sentencia condenatoria a Daniel Urresti a 12 años de prisión efectiva por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

En declaraciones a los periodistas, el burgomaestre -quien fue contendor de Urresti en la última campaña electoral presidencial- cuestionó que no se aplique la ley para todos por igual, e hizo referencia al caso del expresidente Ollanta Humala, quien también fue procesado por las presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones cometidas en la base militar de la localidad Madre Mía.

“¿Qué pasó con Humala y Madre Mía? ¿Por qué la ley tiene doble rasero? El caso de Ollanta Humala, archivado; el caso Urresti, activado. Si vamos a hablar de justicia hagamos lo mismo para todos”, señalo.

López Aliaga no quiso profundizar en sus comentarios alegando que él no es el Poder Judicial. “Yo no soy el Poder Judicial, soy el alcalde de Lima, no puedo de opinar sobre lo que hace el Poder Judicial”, manifestó.

Asímismo, el alcalde expresó su preocupación por la familia de Daniel Urresti. “Él es militar y sabe cómo defenderse, pero más me preocupa la familia, los niños, sus nietos, que no tienen la culpa, y la señora de Urresti que me parece una excelente persona”, comentó.