Candidata al Congreso de Rafael López Aliaga postula por Pasco, pero no conoce la región

Aracely Castillo Neyra (28), quien postula al Congreso por Renovación Popular con el número 2 en la lista de candidatos por Pasco en las Elecciones Generales del 2021, nunca ha visitado esta región.

“Todavía no he estado en Pasco. Me estoy asesorando y empapando más del tema. Todavía no (conozco nada de Pasco)”, dijo a Canal N, donde admitió que no conoce mucho sobre la economía de dicha región.

Cuando le preguntaron sobre las funciones que tiene un congresista dijo que está en “pleno asesoramiento”. Respecto a sus propuestas de llegar al Parlamento dijo: “Todavía no lo sé. La verdad allí voy”.

Castillo Neyra nació en el Callao y vive en el distrito limeño de Los Olivos. Se afilió a Renovación Popular en setiembre del 2020 y meses después fue inscrita como candidata al Congreso de la República.

“A mí también me sorprendió (la candidatura). Vino (un asesor), me buscó y me invitó a (llenar) unos papeles. Me agarró de sorpresa. Está metido dentro del partido, de lo que he conversado con él. También quiere tener un puesto allí”, afirmó.

La candidata de Renovación Popular aseguró haber estudiado computación y cosmetología, pero en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no consignó estudios técnicos ni universitarios.

