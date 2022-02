El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga , se refirió a una eventual destitución del jefe de Estado, Pedro Castillo, y deslizó la posibilidad de que sea la vicepresidenta Dina Boluarte quien asuma el cargo.

“Hay que seguir los causes democráticos, por qué no pensar que se queda la vicepresidenta. Yo quisiera que se vaya [también], pero acá no se trata de eso”, expresó en diálogo con Willax TV.

No obstante, el excandidato presidencial remarcó que si se logra la dimisión de Castillo Terrones, debe ser mediante “un procedimiento democrático para que no haya ninguna objeción de nada, limpio”.

Consultado sobre la posibilidad de que sea algún congresista quien tome las riendas del país, López Aliaga descartó que ese puesto deba ser tomado por la actual titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular).

Según indicó, se debe buscar “a una persona de consenso” y Alva Prieto ha sido cuestionada recientemente por su comportamiento en el Parlamento. En alusión al incidente que protagonizó con Marilu Gonzales Porras, alcaldesa del distrito de Ocoña, de la región Arequipa.

“Ese trato la pone como una dictadora, una percepción dictatorial, eso le ha traído un costo”, advirtió López Aliaga, precandidato a la Alcaldía de Lima.

“El Congreso es autónomo y debe ponerse de acuerdo para buscar a algún congresista. Noto que hay mucha reacción adversa [contra María del Carmen Alva]”, reflexionó.

Para Rafael López Aliaga, unas alternativas serían el vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson, o la legisladora y exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso).

“Carlos Anderson es reconocido mundialmente como economista, banquero de inversión. Que atrae inversión al Perú y a otras partes del mundo. Es respetado y reconocido en el Perú y en el mundo”, sostuvo, mientras que por Echaíz consideró que está “limpia” y “tiene autoridad”.

