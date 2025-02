Rafael Belaunde: “Nos encantaría tener a Harvey Colchado en nuestra lista”

El líder de Libertad Popular explica su reunión con Harvey Colchado.

¿Cómo fue la reunión con Gino Costa y Harvey Colchado?

Bien. Yo promoví una reunión con el coronel Harvey Colchado y con el exministro Gino Costa porque tengo mucha inquietud en el tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo en la extorsión y el sicariato. Yo ya tenía conocimiento de la existencia del coronel Colchado cuando era un oficial de mucha menor graduación, porque yo he trabajado mucho la zona del Monzón. Y la zona del Monzón era una zona muy peligrosa por el narcoterrorismo. El coronel Colchado estuvo destacado a toda la región del Huallaga y realmente esa zona se pacificó rápidamente. Entonces, yo tenía y tengo la idea de que alguien con los conocimientos como el coronel Harvey Colchado puede ser de mucha utilidad para la lucha contra la extorsión y el sicariato.

Estuvieron en su oficina.

Así es. Esa fue la razón que promovió mi interés para contactarlo y convocarlo a una reunión en mi oficina. Y aproveché para tener ahí a un exministro del Interior, que es el señor Gino Costa, con quien también intercambiamos ideas sobre el tema de la inseguridad ciudadana y cosas que se pueden hacer al respecto. Por ejemplo, el tema de la inteligencia de campo, que es fundamental en el tema de la extorsión. Fue una reunión en mi oficina, es decir, no fue a escondidas ni nada. Lo que me llamó la atención es que a las pocas horas recibo la llamada de un canal de televisión que ya tenía las imágenes de las cámaras de seguridad de mi edificio y de la bitácora de visitantes de la portería.

Lo filtraron…

Al final, eso no es tan difícil de descifrar porque el alcalde López Aliaga vive o despacha ahí, se pasa buena parte del día, porque él también tiene sus oficinas ahí y al menos hasta el mediodía está recurrentemente. Él debe haber conseguido esa información y compartido con un canal de televisión. Yo recibí una llamada de este canal a las pocas horas de la reunión. Me llamó la atención y sospeché que me estaban grabando. No iba a revelar una reunión privada, menos sin la autorización de los otros interlocutores y menos aún con la sospecha de que estaba siendo grabado. Es una reunión, sobre todo, para ver el capítulo de seguridad interna de nuestro plan de gobierno.

¿Le propuso una candidatura a Harvey Colchado?

Y no voy a negar, también, que le he consultado al coronel si él tiene algún proyecto o aspiraciones políticas. Le he manifestado que a nosotros nos encantaría tenerlo. Nos encantaría tener a Harvey Colchado en nuestra lista, ya sea a diputados o a senadores. Él me ha manifestado que por el momento está abocado a su proceso judicial para ser reincorporado a la Policía Nacional del Perú. Y eso ha sido un poco el tema de la reunión.

Ha recibido varias ofertas. Está atrasándolos.

Yo creo que hay oficiales talentosos en el Perú, oficiales que conocen de trabajo de campo y de inteligencia. El tema de la extorsión es básicamente para ser resuelto desde la inteligencia operativa de campo, dotando a los efectivos policiales de recursos que ni siquiera son tan caros. Dotándolos de un sistema encapsulado y protegido, donde también el agraviado y el extorsionado se sienta con confianza para denunciar. Y tiene que haber un equipo de trabajo multidisciplinario. Los policías que conozcan de inteligencia, pero también fiscales y jueces, para que todos los permisos de interceptación telefónica y de levantamiento del secreto bancario se hagan a una velocidad mucho más rápida de lo que se viene haciendo. Y después el otro gran tema es el de las llamadas extorsivas, donde el gran número proviene de los penales. Porque los penales tienen bloqueadores de celulares, pero siempre están malogrados. Hay que construir penales para depositar a estos sinvergüenzas en zonas donde no existe señal celular.

Entonces, ¿Harvey Colchado estará en su equipo de plan de gobierno?

Eso dependerá ya de él. Yo le he pedido si nos puede dar ideas, lineamientos, cuál sería su concepción de cómo se podría abordar el tema de la extorsión y el sicariato en el Perú.

¿Cuál imagina que sería el rol del diputado Harvey Colchado?

Yo presumo que él es una persona más ejecutiva que parlamentaria. Yo jamás postularía al Parlamento. No tengo vocación para eso, tengo una vocación ejecutiva. En el supuesto de que encabece la plancha presidencial de Libertad Popular, solo iría a eso, nunca se me ocurriría ir al Senado o a Diputados. Yo creo que el coronel Colchado es una persona más bien operativa. Y ojalá que en el futuro pueda estar al servicio del Perú desde una posición ejecutiva. Yo creo que ha sido una torpeza del Gobierno remover a un oficial que, seguramente, era incómodo y generó mucho escozor, pero que, sin ninguna duda, se le ha podido aprovechar en el tema de la extorsión y el sicariato.

La oferta para que Colchado sea diputado está hecha.

Bueno, él tiene edad para ser senador también, pero me dijo que está abocado a su proceso judicial para que lo reincorporen. Es un acto de justicia.

TENGA EN CUENTA

“Gino Costa no es parte del partido ni está inscrito. Quise tener una reunión para ver el tema de la inseguridad ciudadana. Consideré oportuno tener a un exministro del Interior ahí”.

“Yo tengo mi oficina en el segundo piso. A partir del cuarto piso, el alcalde tiene varias oficinas. Veo la camioneta de seguridad del Estado que él tiene, que bloquea la entrada hasta el mediodía, o sea, que él para ahí. Rara vez se va antes del mediodía. De repente se levanta temprano y despacha ahí, cosa que no me parecería correcto. No necesitamos un Sarratea 2”.

