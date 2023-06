Acaba de inscribir su partido Libertad Popular y reconoce que, además de gestionar y promover la inversión privada, “hay un espacio importante para la acción del Estado en salud, educación e infraestructura”. El nieto del dos veces presidente Fernando Belaunde y fugaz exministro de Energía y Minas sostiene que el rol estatal “no es sustituir a la economía de mercado, sino hacer que funcione en todas partes para acabar con las profundas asimetrías socioeconómicas del país”.

¿Qué le falta a la presidenta?

Dentro del gobierno actual, del que soy muy crítico, creo que la ministra de Transportes es lo mejor que tienen. Y la ministra de Vivienda también. El tema es que al final no es la visión de la presidenta. Dina ha estado en todos los gabinetes de Pedro Castillo y antes de la elección se tomaba fotos de la estatua de José Carlos Mariátegui con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo con el puño en alto. Que haya hecho un enroque para ser presidenta es otro tema. Pero es alguien que no tiene mayor convicción de lo que hay que ofrecerle al Perú. No tiene un gran proyecto nacional, o una gran cruzada para movilizar a los peruanos en torno a un objetivo en común, para ilusionar, para enganchar a los que sienten desafecto con el modelo. Tenemos que regresar a los presidentes que imprimían un camino, una visión de progreso. Como Belaunde. Con todos sus defectos, Alan I tuvo Chavimochic. Y otros políticos que no llegaron a ser gobierno, como Víctor Raúl o Bedoya. El Perú necesita no solamente una buena administración, sino una visión integradora que movilice a los peruanos bajo una bandera. Esto de que la gente resiente los colores de la bandera es un síntoma de algo que está muy descompuesto y muy mal en el Perú. Esa es la gran labor del mandatario: movilizar en torno a un propósito de patria superior. Hacer que todos los peruanos sientan que tienen un papel importante que jugar en nuestro destino.

Faltan líderes carismáticos. Pedro Cateriano, por ejemplo...

No hay porque la política ha sufrido embates. En los 90, con Fujimori, vino una gran ofensiva antipolítica y antipartidos. Que te llamen político era una ofensa. Se fue desincentivando que gente preparada participe. Desde el 2001, cada parlamento es peor que el anterior.

Hay una nostalgia por la bicameralidad. ¿Quién podría ser un senador ahora?

Hay políticos ya curtidos, antiguos, que, por más que no piense como ellos, creo que tienen un espacio en la política, como Mulder en el Apra, Vitocho, Lourdes Flores… Hay gente muy valiosa que tendría que tener un espacio en la política, al margen de la simpatía o antipatía.

Vitocho y Mulder tenían ese espacio, pero Vizcarra cerró el Congreso.

Claro, pero hay líderes con esa trayectoria que deberían tener un espacio. El Perú no se puede dar el lujo de prescindir de sus políticos más capaces.

Y, sin embargo, ganó Castillo. ¿Podría volver?

Es un felón, un ladrón, un golpista y un gran inútil. Y también se llenó de inútiles y ladrones. Sacó lo que en otra elección hubiese sacado el tercero o cuarto. No es que tuvo un gran caudal. La elección fue producto de una gran polarización y ahí han confluido una serie de variables. Fue atípica, pero igual es irracional el caudal recibido por un personaje tan chato, tan mediocre y con tantos vínculos con la subversión. Creo que ese fenómeno no se va a repetir, pero sí creo que hay espacio para líderes mercachifles y charlatanes demagogos.

Tenemos más de 21 partidos y Keiko Fujimori vuelve…

Yo creo que va a ser candidata, ¿no? Es dificultarles el camino a las opciones promercado, procrecimiento, pro iniciativa privada. Keiko tiene el derecho de postular y perder todas las veces que quiera. En una de esas le va bien, es impredecible. Pero habiendo estado en la segunda vuelta con un personaje tan mediocre, tan limitado y tan vinculado a la subversión como Pedro Castillo, y que no haya podido ganar ahí, y haber tenido un resultado tan ajustado… Veo difícil que le gane a otro candidato. Si Keiko no le pudo ganar a Pedro Castillo, no veo a quien sí le podría ganar. Keiko es una persona joven, creo que debería tratar de ser parte de la solución y no ser parte del problema.

¿Qué tal Chiabra, Añaños?

Chiabra es un héroe militar de profundo amor patriótico. No es alguien de la izquierda. Le tengo admiración y respeto, es un peruano de bien. No conozco sus ideas en inclusión social y crecimiento económico, pero me parece una buena persona. Añaños ha demostrado que puede generar riqueza. Y el que sabe generar riqueza para sí va a saber generarla para otros. Pero vive fuera del Perú, por más que tiene iniciativas importantes en Ayacucho. Es una magnífica persona. No sé si candidato, pero sí sería un buen presidente. Es más fácil ser presidente que candidato. Hay gente que simplemente no tiene y no puede mentir. Eso le pasaba a Vargas Llosa. No se trata de mentir, pero la plaza no es siempre un confesionario. Ahí se necesita, no diré cinismo, pero un poco de cálculo frío. Tienes que saber cómo administras tu mensaje.

¿Está a favor de la unión civil, la despenalización de la marihuana y el aborto?

Estoy a favor de una unión civil. El tema del matrimonio es distinto porque está descrito en la Constitución y producir una reforma constitucional es muy difícil. Si la gente quiere fumar marihuana, que fume, así como la gente se toma un whisky o una copa de vino. El tema del aborto es distinto porque el Perú no puede ni siquiera garantizarles a las madres la sobrevivencia y la de sus recién nacidos. Hay un orden de prioridades. El Estado tiene que empezar por asegurarse que ningún niño se muera de hambre o al nacer. Evidentemente, hay casos de violación donde está en riesgo la vida.

Habla de gente preparada. ¿Y PPK?

Fue víctima de otros pecados. El que quiera hacer plata que haga plata, y el que quiera hacer política que haga política. Pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es una mala combinación, no la recomiendo. Que la justicia vea el caso. Meter la justicia o el tema judicial a la política le ha hecho mucho daño al Perú.

¿En el gobierno de Vizcarra hubo eso? Usted fue ministro muy poco tiempo…

Al final, sí. Lo de la vacunación a escondidas de Vizcarra fue letal. El presidente al final es el capitán del barco, que se lance primero en el bote de salvavidas es inaudito. En el tema judicial no me voy a pronunciar. La justicia ha sido muy severa pero muy selectiva. En los casos de Keiko o Humala estuve en contra. ¿Cuál era el propósito de la prisión preventiva? Esa justicia farandulera ha sido muy perniciosa.

Vladimir Cerrón está obsesionado con su símbolo.

El cóndor es un símbolo de libertad. Representa la grandeza del mundo andino, la libertad y el éxito. Entiendo que a alguien adoctrinado en Cuba, que vive del fracaso y de la proliferación de los pobres, no le guste un símbolo que reivindique al Perú y al mundo andino. No me sorprende.