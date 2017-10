El congresista de Fuerza Popular, Carlos Tubino, tuiteó una singular imagen en la cual arremetió contra la ex ministra de Educación, Marilú Martens.

En su cuenta de Twitter, el congresista compartió una imagen de una rata mirándose al espejo que dice:"La tía Martens dice que puedo ser un gato".

Además de la foto, el parlamentario acompaña el tuit con el siguiente mensaje: "Esto es lo que nos trae la Ideología de Género!!! No la permitiremos en el Perú!!!!!".

Tubino tuit Su polémico tuit. Tubino tuit

Como se recuerda, desde que se presentó el Currículo Nacional 2017, diversos parlamentarios y colectivos, sobre todo conservadores, han señalado que el documento hay una 'ideología de género', el cual —según señalan— busca confundir a los niños y contiene una 'agenda gay'.

El punto exacto donde estas personas señalan que hay 'ideología de género' se refiere al siguiente pasaje: "Si bien que aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras interacciones".

En su momento, la ex ministra Marilú Martens indicó que quienes rechazan el currículo descontextualizan algunas frases y por ellos se hicieron algunas precisiones. "No enseñamos otra cosa que igualdad de oportunidades, de derechos y deberes para niños y niñas", sostuvo el pasado marzo la ex funcionaria.

Así, con la imagen que compartió el congresista Tubino, él estaría afirmando que la 'ideología de género' busca que las personas sean algo que no son realmente, pues pone como ejemplo una rata que se siente gato.