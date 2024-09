¿Quiénes son los otros prófugos de la justicia por las que el Mininter ofrece medio millón de soles?

Vladimir Cerrón se ha convertido en uno de los delincuentes más buscados en el país. El Ministerio del Interior anunció que se incrementó a S/ 500,000 la recompensa para quien otorgue información que facilite su captura.

El exgobernador regional de Junín es sentenciado a 3 años y 6 meses de cárcel efectiva por haber cometido el delito de colusión en la construcción del aeródromo Wanka. No obstante, Cerrón huyó de la justicia y se encuentra prófugo desde octubre de 2023.

No obstante, el dueño de Perú Libre no es el único por le que el Ministerio del Interior ofrece medio millón de soles por su recompensa.

Erick Luis Moreno Hernández

Ha sido sentenciado a 32 años de prisión por diversos secuestros, robos y sicariato. Asimismo, se le acusa ser el líder de la banda criminal denominada 'Los federales'. En el mundo del hampa se le conoce como “El monstruo”.

En agosto de este año reapareció en un video, desde la clandestinidad, para pronunciarse por el asesinato de un chófer de transporte público. El crimen fue atribuido a una banda criminal que rechazaba que la empresa de transporte le pague cupos a otra banda en Comas.

"Estoy en la calle, mira, para que no digas que estoy como rata escondida. ¿Por qué matas a choferes inocentes? ¿Te das cuentas? Collique no te quiere, por haber matado a tanta gente inocente, amigos, personas que quieren salir adelante, les cortas las alas, compadre. Eso no se va a permitir ¿Me entiende o no?", se le escucha decir al prófugo criminal.

Jhonsson Smit Cruz Torres

Es el líder de la temida organización criminal 'Los Pulpos de Cruz Blanca', creada en Trujillo. Sus integrantes fueron capturados en diciembre de 2023 en Chile; sin embargo, Cruz Torres no estaba entre los detenidos. Es sindicado por la muerte de más de 100 personas en Perú y Chile. Además, es buscado por robo agravado.

Rodrigo Torres

Narcotraficante mexicano cuyo nombre resonó en la esfera política en la década pasada. "El Mexicano" es sindicado de cometer tráfico ilícito de drogas.

En 2014, se reveló que el entonces congresista de Perú Posible, José León, le alquilaba su vivienda de Huanchaco al narcotraficante. El domicilio se ubicaba cerca de unos almacenes de Trujillo, donde la Policía Nacional encontró en agosto de ese año 7,5 toneladas de cocaína pura, camuflada en bloques de carbón. El entonces legislador aseguró que desconocía quién era Torres y al rubro al que se dedicaba.

Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu

Es buscado por el delito de lavado de activos. En ese sentido, se le atribuye haber integrado la red de corrupción liderada por la constructora brasileña Odebrecht. El equipo especial Lava Jato incauto diversos inmuebles vinculados al empresario. Asimismo, en 2019 se le dictó 36 meses de prisión preventiva.

