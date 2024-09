¿Quién es 'Vaticano', el narcotraficante vinculado a Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado continúa en el ojo de la tormenta. Esta vez, su nombre no solo se vincula a futbolistas y fiscales, sino también a un conocido narcotraficante.

El dominical Cuarto Poder reveló que 'Chibolín' es el representante legal de Demetrio Chávez Peñaherrera, más conocido como 'Vaticano'. En la década de 1990, se llegó a conocer como el 'Pablo Escobar peruano'.

De acuerdo al documento, Hurtado tiene capacidad de "administrar sin limitación alguna los bienes muebles e inmuebles de propiedad" de 'Vaticano', así como "solicitar tarjetas de crédito, de debito u otras, solicitar la clave secreta, solicitar créditos a corto, mediano y largo plazo". En total, 'Chibolín' cuenta con 14 facultades de 'Vaticano'. Este vínculo se forjó en 2019.

¿Quién es 'Vaticano'?

Demetrio Chávez Peñaherrera fue el narcotraficante más importante del Perú.

'Vaticano' logró hacer de la frontera con Brasil y Colombia su centro de operaciones a inicios de la década de 1990. Su complejo comprendía un laboratorio para procesar clorhidrato de cocaína, así como una pista de aterrizaje de 1,500 metros, una casa y un almacén de alimentos.

Fue capturado en 1994 por la policía colombiana. Se le atribuía haberle entregado cinco toneladas de cocaína mensuales al Cártel de Cali.

Tras su detención, 'Vaticano' estremeció al país con una revelación que involucraba al hombre de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori.

Chávez Peñaherrera afirmó en 1996 que sus actividades de narcotráfico eran hechas bajo conocimiento del entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos. En ese sentido, aseguró haberle pagado US$ 50,000 mensuales, entre junio de 1991 y mayo de 1992, para que se le permita llevar a cabo sus actividades ilícitas con total impunidad.

Fue condenado a 30 años de prisión por los delitos de traición a la patria y narcotráfico. Posteriormente su condena fue reducida a 22 años de prisión y se eliminó la sentencia por traición a la patria. Esto le permitió abandonar la cárcel en 2016. Asimismo, tuvo que pagar US$50 millones al Estado peruano como reparación civil.

MÁS QUE UN AMIGO

En el 2020, Hurtado señaló al diario Ojo, que le daba alegría que su amiga Chavez Peñaherrera haya obtenido su libertad.

"No lo he visto, me siento muy contento por él. No me encontrado con él porque debe estar con su familia, espero verlo pronto para hablar de tantos temas. Ya cumplió con su condena, tiene derecho de hablar, opinar, cuando uno cumple así es", expresó tras revelar que le cursará una invitación para tenerlo en "Porque hoy es sábado con Andrés". El encuentro público no se concretó.

Cuestionado sobre si creía que 'Vaticano' había dejado el delito atrás, Andrés Hurtado dijo que "todos los peruanos vimos que cuando salió del penal (Miguel Castro Castro) nos gustó sus palabras cuando señaló: 'no sigan mis pasos'. Eso es lindo".

Al ser interrogado si se arrepentía de esta amistad, el presentador lo descartó en absoluto: "Nunca me arrepiento de nada, hay mucha gente que falla, todos fallamos. Yo he vivido momentos difíciles, recién ahora soy feliz por todos mis lados. Tengo una vida hecha y puedo morir tranquilo, tengo mis hijas grandes. Soy una persona que gracias a Dios ha venido a dar a este canal, donde mi único propósito es decir la verdad ayudando a los que menos tienen. De mí pueden decir lo que sea y no me va a doler, yo estoy realizado en mi vida".

Hoy se conoce que tras la salida de la cárcel, 'Chibolín' -siempre de acuerdo con el dominical- se convirtió en representante del sentenciado narcotraficante.



(Con información de BBC y El País)

