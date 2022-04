El alcalde del distrito de Moche, César Arturo Fernández Bazán, rechazó una placa de reconocimiento que le entregó el presidente Pedro Castillo, como parte de la ceremonia en homenaje a la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). Para el burgomaestre la actividad era un “show” y no tuvo mejor idea que compartir el bochornoso momento en su cuenta de Facebook.

Tras la situación, que el presidente Castillo pareció no entender en un primer momento por la sorpresa del acto, Fernández Bazán fue retirado del estrado principal y él siguió transmitiendo. Sin embargo, al finalizar el evento, el alcalde intentó explicar las razones de su cuestionable comportamiento y fue retirado por los agentes policiales.

Camarita manda

La actitud del alcalde de Moche, si bien rompió con todo protocolo, no es de sorpresa para sus seguidores en Facebook. La autoridad norteña tiene la costumbre de tener arrebatos cuestionables y difundirlos a través de sus redes sociales.

En agosto del año pasado, Fernández Bazán hizo un controversial llamado a la peligrosa banda de sicarios “Los 80″ de Trujillo y a narcotraficantes para que se “mechen” con la Policía Nacional. Su pedido fue porque los agentes policiales lo intervinieron durante operativo de control en una carretera.

Fernández se enfrentó verbalmente a los agentes y se muestra reticente a acatar las órdenes. Minutos después, ya en su domicilio, el alcalde realizó un transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook para denunciar lo sucedido.

“Uno de los policías me para, le digo: ‘soy el alcalde de Moche’, y me responde, ‘siga nomás’... Más allá me para un policía de nombre Iglesias y otra agente... y por culpa de estos señores, porque primero me dicen que siga y luego me paran, casi accidento a un efectivo que estaba a media pista”, explicó el burgomaestre.

El alcalde dijo que decidió grabar la situación porque no confiaba en los agentes. Además, hizo un llamado a los miembros de la organización criminal “Los 80″ y narcotraficantes a enfrentarse con los policías y les pidió que le escriban.

“Hago un llamado a la banda los 80 que se quieran ‘mechar’ con los policías de Moche, escríbanme. Yo mismo me hago de réferi, yo sé por quien apostar en una bronca entre ustedes y la Policía. Vamos a ver quién gana, vamos a ver, quiero ver si (los agentes) se hacen los machitos”, expresó.

Con su sangre

“Señor Vizcarra, con mi sangre que representa la sangre de todos los peruanos, le dejo esta carta”, fue uno de los polémicos videos que le envió al entonces presidente de la República.

Fernández fue a un centro de salud para que le extraigan sangre, con la cual manchó una de sus manos y a modo de firma colocó su huella en un papel en el que, según dijo, expresó su sentir.

“Representa la muerte de los 13 jóvenes (en una discoteca de Comas), representa los allanamientos a las casas”, dijo y pidió indemnizar a las víctimas de coronavirus y a los afectados por la cuarentena focalizada.

El documento fue entregado al entonces premier Walter Martos, con quien participó en una Asamblea de Gobernadores Regionales en La Libertad.

‘Acciones’ ante el Covid-19

Si bien esta mañana Fernández aseguró que no quería ser parte de un show, él siempre se ha empeñado en tener actitudes bastante controversiales. Como parte de sus recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19, en pleno pico de la pandemia, la autoridad de Moche pidió a los hombres de su ciudad no visitar a sus amantes para evitar contagios.

Además, lejos de expresar la calma como autoridad se sumó al grupo de personas que confiaba en el dióxido de cloro como alternativa para luchar contra el coronavirus. Incluso, le escribió una carta a Vladimir Putin para que envíe las vacunas contra el mortal virus lo antes posible.

¿Lucha contra la violencia contra la mujer?

En enero del año pasado, la ya ‘célebre’ autoridad estuvo en el ojo de la tormenta tras iniciar una campaña llena de mensajes machistas, prejuiciosos y cargados de estereotipos con los que busca “prevenir” feminicidios en su distrito.

A través de afiches digitales compartidos en sus redes sociales, la comuna se dirigió al los pobladores masculinos para “evitar” comportamientos violentos contra sus parejas.

“Si tu mujer te saca la vuelta ¡No la mates! Acude a nosotros”, “Si tu mujer no te deja ver a tu hijo y no te prefiere, hay un juez”, “Si tú, varón, sientes que quieres golpear a una mujer, puedes evitarlo conversando con nuestro personal”, “Si tu mujer no atiende bien a tus hijos y está entretenida, acude a nosotros”, fueron algunos de los mensajes de difundidos por la Municipalidad de Moche.

Tras la difusión de la campaña, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestó su preocupación y aseveró que la campaña está cargada de “estereotipos machistas que desinforman a la población respecto a los roles y al comportamiento de las mujeres, así como al tratamiento de los casos de violencia de género”.

[Pronunciamiento] ☝️ Sobre la campaña informativa realizada por la Municipalidad Distrital de Moche. pic.twitter.com/Y1hROskiIt — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 14, 2020

Huacos eróticos

Si bien generaron gran espectativa a nivel mundial porque llegaron turistas de diversos lugares del mundo y la noticia explotó a nivel internacional, un sector conservador se sintió ofendido con la presencia de un huaco erótico gigante en el distrito de Moche. La intolerancia llevó a que unos desadaptados atentaran contra el monumento, pero este fue repuesto y generó mayor espectativa.

La publicidad de las esculturas fue bien aprovechada por el alcalde Fernández quien prometió realizar más réplicas de figuras eróticas para seguir sumando al turismo. “Un artista plástico ha solicitado permiso para que lo coloque ahí. Nosotros los mochicas siempre hemos resaltado por dos tipos de huaco: el huaco retrato y el erótico”, comentó en RPP Noticias en febrero de este año.

Tras esa acogida, Fernández aseguró que habrá más huacos gigantes. “Unas diez esculturas más de la fertilidad, aproximadamente, le va ayudar mucho a la niñez, adolescencia. Como ginecólogo, me gustaría (colocar) el parto de la señora Mochica y, de la misma manera, van a venir treinta, cuarenta guerreros más en toda la campiña, que sea este el polo del turismo más importante de todo el Perú”, expresó.

