En un país con varios expresidentes de la República investigados por corrupción es imprescindible conocer qué es lo que proponen quienes aspiran a ocupar el sillón presidencial para combatir ese flagelo que, en 2020, colocó al Perú en el puesto 101, de un listado de 180 países, en el ránking de corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

Las ocho agrupaciones que encabezan las preferencias electorales, según la última encuesta de Datum, incluyen el tema en sus planes de gobierno y muchas presentan coincidencias en cuanto, por ejemplo, la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Control y el reconocimiento de que esa medida debe ir de la mano con una mejora en la administración de justicia. Sin embargo, hay también quienes apelan al enunciado facilista de ofrecer lo que ya está consagrado en la legislación, como es la inhabilitación para el ejercicio de la función pública del funcionario corrupto.

Los planteamientos para crear nuevas instancias burocráticas compiten con aquellos que buscan implementar mecanismos para una mayor transparencia de la información sobre el manejo de recursos del Estado y su accesibilidad al ciudadano. Como dice Gonzalo Zegarra, miembro de la Asociación Civil Transparencia, la corrupción es un tema serio. Lea usted si así se lo toman los candidatos.

Gonzalo Zegarra: “La corrupción no acaba en un día”

Tiene que haber menos capacidad de cometer actos de corrupción. ¿Cómo se logra? Con transparencia y sin burocracia, que los políticos tengan menos discrecionalidad. Hay que eliminar las barreras burocráticas, que se requiera menos permisos para hacer cosas porque eso es lo que da ocasión para la pequeña corrupción. Y luego, transparencia total, que todos los procesos de compra sean verificables mediante plataformas digitales amigables y no imposibles de seguir.

Pero la corrupción no es solo un tema de procesos, también lo es de cultura, y no se combate generando procedimientos nuevos sino generando apertura. Hay que tomarse en serio el tema y no permitir persecuciones. Hay muchos casos contra gente honesta que es sancionada por aspectos puramente formales; lo que se logra con eso es espantar a los mejores profesionales de la función pública; hay que acabar con las cacerías de brujas. La corrupción es un tema complicado, no se va a acabar de un día para otro y no se combate ni con declaraciones retóricas ni con más procedimientos ni burocracia, al contrario.

VIDEO RECOMENDADO:

Pretenden expropiar ahorra de aportantes de las AFP