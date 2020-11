A solo cinco meses de las próximas Elecciones Generales, el Congreso insiste en un nuevo pedido de vacancia contra Martín Vizcarra. Se tiene previsto que el lunes 9 de noviembre, el jefe de Estado responda ante el Pleno y luego, tras una jornada de debate, los legisladores decidirán si votan a favor o en contra de la moción. ¿Qué opinan los ciudadanos sobre esta nueva disputa política?

Perú21 recorrió seis distritos de Lima para conversar con 17 ciudadanos sobre su postura respecto a la vacancia presidencial y solo encontramos a dos personas que opinaron que Vizcarra debería ser vacado en el acto.

“Que lo investiguen tras las elecciones”

El primer destino fue el Callao. En el trayecto, por la avenida Sáenz Peña, el tránsito de autos y personas era denso, sobre todo cerca al Mercado Central. Ahí nos detuvimos a conversar con un comerciante avícola ayacuchano, de 55 años, llamado Wilberto Navarrete. Él está decepcionado de la clase política del país, por eso dijo que no consideraba importante lo que pasara, pues, siente que solo depende de su trabajo y esfuerzo sacar adelante a su familia. En cambio, fue más contundente Flavio Aponte, un comerciante de ropa que lleva siete años trabajando en el Mercado Central y ha visto cómo sus ventas han sido afectadas por la crisis. El chalaco increpó al Congreso que en medio de esta emergencia intente sacar a quienes están en el Ejecutivo para tener todo el poder, con lo cual considera que habrá más inestabilidad.

Para llegar a Los Olivos tomamos la avenida Gambeta, que estaba llena de camiones y combis levantando polvo. Al llegar a la municipalidad del distrito se estaba celebrando un matrimonio al aire libre. Ahí Grimaldo Manyari, un funcionario público, opinó en contra de la salida del jefe de Estado, “porque se tendría que nombrar un nuevo gabinete, el presidente del Congreso pasaría a otra función junto a nuevos vicepresidentes”. Una opinión similar tiene Ericka de Barrios quien sostuvo que los congresistas que están intentando sacar a Vizcarra “no están pensando en el país”.

Luego, tardamos cerca de una hora en llegar al Centro de Lima. En cada semáforo del camino varios grupos de vendedores de agua, gaseosa y snacks se acercaban al vehículo ofreciendo sus productos. En la Plaza San Martín, el joven Aníbal Mendoza dijo sobre el mandatario: “Está dando la cara y va a seguir con su proceso. Los que tratan de vacarlo me parece que solo buscan sus intereses políticos”. Por su lado, Ana Cuadros coincidió en la posición en contra de la vacancia y pidió que no “se arranchen el poder” y que Vizcarra salga de Palacio después de las elecciones.

TRANQUILIDAD

En San Juan de Lurigancho encontramos a Miguel Natividad, quien opinó que Vizcarra merece ser vacado: “Que lo saquen ahorita porque ha salido a la luz toditos sus actos de corrupción. Todo está contaminado, el pueblo no sabe en quién confiar ni en quién creer porque todo el Gobierno es una mafia. En esta cuarentena ha habido un montón de corrupción y el pueblo es el más golpeado”.

Genara Chávez tenía su restaurante desde hace 25 años, en el mercado de la urbanización Las Flores, pero debido a la pandemia tuvo que empezar a vender bateas, cestas, baldes y otros objetos de plástico. Ella solo pide que haya tranquilidad para que la economía mejore. “Deben dejarlo (a Vizcarra) que trabaje hasta junio para que no haya más inestabilidad y para que los peruanos estemos más tranquilos. Hay que pensar en la mayoría. No hay negocio, los ambulantes están por aquí y por allá. Ahora no vendo, no es fácil, tengo deudas con el banco y tengo que trabajar”, contó.

En Chorrillos, a Carlos Villalobos también le preocupa el desequilibrio económico y cree que detrás de la intención de vacancia hay corrupción. En La Victoria, Carmen López cree que el presidente está “haciendo bien su papel” y sobre los presuntos actos de corrupción opinó: “Hemos tenido tantos corruptos que ni siquiera los han investigado y ahora vienen a decir que él también ha robado”.

En suma, la mayoría durante nuestro recorrido espera que las autoridades piensen en el país.

