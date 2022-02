Solo unos minutos después de jurar como ministro de Salud, salió un vídeo de Hernán Condori en donde promocionaba el Cluster X2, un producto que expertos han calificado como fraudulento. Conocido como agua hexagonal, agua de gel entre otros estrambóticos nombres, ha sido calificada como estafa por publicaciones científicas.

Sin embargo, el flamante ministro de Pedro Castillo en un sector muy sensible en esta coyuntura, defendió el producto y respondió los cuestionamientos debido a esta publicación en conferencia de prensa.

“Siempre he trabajado en la parte preventiva promocional en mis 24 años de médico. No tengo por qué borrar nada de mi página de Facebook. He hecho diferentes publicaciones sobre hepatitis, el uso del pulso oxímetro, sobre el COVID-19 y diferentes productos para poder educar a la publación”, dijo Condori.

“Este producto es un tipo de ‘agua arracimada’ que tiene permiso de la Digemid, de Digesa, de la FDA y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias. Es un producto que tiene su patente a nivel mundial”, sostuvo y reiteró que esto era parte de su labor de “medico profesional en la parte preventiva”.

No obstante, según Healthline, no existen estudios que corroboren la existencia de estos supuestos beneficios que brinda el agua arracimada, indicando que en un estudio del año 2013 de la Universidad Hannam de Corea, este tipo de agua redujo los niveles de glucosa y el daño en los dato genéticos de sangre e hígado en ratas con diabetes por dos meses.

“Aunque los resultados suenan prometedores, el estudio fue pequeño y los resultados no se replicaron en humanos”, señala la mencionada publicación.

Pese a ello, en la publicación del ahora ministro de Salud, se le puede escuchar promocionar el producto efusivamente:

“Nuestras células necesitan agua, con el agua arracimada, van a hidratar las células de nuestro cerebro, de nuestro páncreas, de nuestros pulmones. Permite que ingresen los nutrientes a las células y liberen las sustancias tóxicas. Se le llama el agua milagrosa. Esto no cura, sino mejora”.

Cosechó múltiples críticas

Una de las críticas más ácidas fue de parte del doctor Elmer Huerta, quien calificó como “vergonzoso” la promoción del agua arracimada por parte del flamante reemplazo de Hernando Cevallos.

Ese tipo de "clustered water" como se conoce al engaño del Sr. Condori, es un producto que tiene "las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento"



Es una actividad indigna de un ministro de salud

“Esto es vergonzoso. Nuevo ministro de salud Hernán Condori Machado resultó ser promotor de productos fraudulentos. En este video pueden ver cómo ofrece “agua arracimada” que en su febril imaginación, tiene propiedades saludables. ¡Perú no merece esto!”, indicó el doctor Huerta.

“Ese tipo de “clustered water” como se conoce al producto que ofrecía el Sr. Condori, ganó un premio por ser el producto “con las afirmaciones más ridículas, escandalosas, sin respaldo científico o exageradas sobre el envejecimiento””, afirmó mediante su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el Decano del Consejo Regional de Lima - Colegio Médico del Perú, Ildauro Aguirre, aseguró que, en sus 35 años de médico, es la primera vez que escucha del agua arracimada.

“Una de las cosas que como médicos siempre defendemos es que la habilitación de algún medicamento tiene que tener un sustento científico, y para esto se demora años, y no hay ningún estudio científico respecto a este producto. A esto se le llama pseudociencia. No hay ningún estudio que avale el producto del nuevo ministro”, aseguró Aguirre para Latina.

