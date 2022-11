La conductora del dominical Cuarto Poder, Sol Carreño, no tuvo que utilizar insultos o calificativos denigrantes para hacerle frente al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien la tildó de “mala madre, esposa e hija”. La periodista tampoco cuestionó los conocimientos del premier, al contrario, utilizó uno de sus propios artículos para dejarlo expuesto.

“Una referencia hizo el premier a la parte profesional. Él habló de mi preparación y tampoco le vamos a responder a eso. Pero los que me conocen saben que me gusta leer, es una afición que tengo desde hace mucho tiempo, y yo encontré entre mis lecturas un artículo muy interesante escrito por Aníbal Torres que ustedes pueden encontrarlo en su web”, dijo Sol Carreño.

Terminemos con el presidencialismo (escrito por Aníbal Torres)

El poder del Presidente se asemeja al de un monarca absoluto . Esto se debe a la estructura monista del Ejecutivo: El Presidente es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Contribuyen a ello: el caudillismo militar y civil que se suceden en el ejercicio del poder; la falta de cultura política del pueblo que conduce al poder o permite la permanencia en él de individuos no aptos para gobernar y, en ocasiones, a verdaderos saqueadores de las arcas del Estado ; el deterioro moral de la ciudadanía que reelige a gobernantes sobre la base de que “ha robado pero ha hecho obra”; la crisis de los partidos políticos, los mismos que no son el sustento de la democracia, porque en su seno no existe democracia interna, sino un conjunto de personas agrupadas en torno a un caudillo considerado como predestinado para gobernar; el crecimiento de la pobreza que determina que el ciudadano en épocas de elecciones emita su voto no con la razón sino con el estómago ; las alianzas del Presidente con centros de intereses particulares o con las fuerzas militares para instaurar gobiernos autoritarios de corte dictatorial; entre otros factores.

La elección de una sola persona como Presidente de la República, por un largo período de cinco años, con poderes casi ilimitados, le confiere un protagonismo y predominio que hace que el equilibrio de poderes sea una mera utopía.

Los propietarios de los partidos políticos y sus allegados más cercanos dentro de los partidos, defienden el sistema presidencial porque temen perder la oportunidad de acceder a la Presidencia de la República y adueñarse del Perú por cinco largos años.

Algunos sostienen que no podemos cambiar el sistema presidencial porque en el Perú carecemos de partidos políticos sólidos y de cultura política y democrática, sin advertir que estas alegaciones son propias de las autocracias, no de las democracias. Nada justifica que por falta de cultura política y democrática o de partidos políticos fuertes, estemos obligados a otorgarle todo el poder a un autócrata llamado Presidente.

Para leerlo completo puedes hacer CLICK AQUÍ

Tras leer algunas líneas del escrito, la conductora agregó: “aquí mantenemos las formas y, por lo tanto, vamos a decirle al señor Aníbal Torres que nosotros no cuestionamos su preparación. Podemos discrepar con sus ideas, pero fíjese que con esta (el artículo leído) no discrepamos tanto”.

Curioso, pues, ahora el premier Torres forma parte de ese poder “monista” y “monárquico” que tanto se esmeró en criticar debido a que —según sus propias palabras— “nada justifica que estemos obligados a otorgarle todo el poder a un autócrata llamado presidente”.

