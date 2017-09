El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, manifestó que, el caso del ex mandatario, Alberto Fujimori, "jurídicamente está cerrado".

"Yo no puedo tener una opinión a favor o en contra porque desde el punto de vista jurídico este tema ya está cerrado para nosotros", afirmó en Ideeleradio.

Duberlí Rodríguez indicó que conoce el tema porque presidió la sala que confirmó la sentencia a Alberto Fujimori, no obstante recordó que cuando también se abrió el caso por la vía constitución, también se cerró.

“Ahora viene el tema político, y aquí hay dos vías. Vía amnistía que tendría que ser general, porque no es con nombre propio. En cambio, el indulto sí es más fácil, porque es un tema de derecho de gracia para una persona con nombre propio, pero esa es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo”, expresó.

En ese sentido, refirió que si se por la vía humanitaria, los requisitos no los verifica el Poder Judicial, lo hace el Poder Judicial, por lo que señaló que "no me corresponde a mi verificar eso".