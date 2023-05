El abogado del expresidente Evo Morales, Raúl Noblecilla, confirmó a Perú21 que el expresidente boliviano, Evo Morales, no se presentó a declarar hoy, por segunda vez, al despacho de Efraín Mallea, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, por la denuncia que se le sigue por el presunto delito de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria.

“El expresidente Evo Morales no se presentó a declarar porque se trata de una persecución política que está en marcha”, dijo Noblecilla. Al ser consultado sobre si teme que por esa decisión, la Fiscalía de Puno pueda solicitar una detención internacional contra el exmandatario boliviano, pues al tener impedimento de ingreso al Perú no se le podría dictar una citación de grado o fuerza, el abogado de Morales prefirió no pronunciarse. Sin embargo, dijo que lo que está haciendo su defendido es “hacer uso de su legítima defensa de no declarar porque estamos en una etapa de investigación preliminar”.

Los abogados penalistas Luis Lamas Puccio, Andy Carrión y Mario Amoretti, aseguraron a este medio, en un informe del 23 de abril, que en caso Morales no se presente a declarar, por segunda vez, el fiscal Mallea debería dictar una detención internacional en su contra pues sería una demostración que estaría entorpeciendo las investigaciones, y porque al tener impedimento de ingreso al país, no podría ser citado de grado o fuerza.

La investigación que se le sigue a Evo Morales por el delito de atentado contra la seguridad nacional también incluye al exgobernador de Puno, Germán Alejo, y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. La denuncia gira en torno a un incidente ocurrido, en Puno, el 17 de noviembre del año pasado.

Ese día, Alejo le aseguró al exmandatario altiplánico, en una ceremonia en la que fue condecorado, que Puno se uniría desde ese día a su proyecto geopolítico con tintes separatistas llamado Runasur con el que buscaría crear la llamada ‘Nación Aimara’.

En una entrevista del 5 de mayo, Alejo dijo a Perú21 que desconocía que había sido citado a declarar dos veces al despacho del fiscal Mallea. Actualmente se encuentra en estado de “rebeldía” y sería citado a declarar de grado o fuerza, en compañía de un policía.

El exgobernador de Puno aseguró además que en septiembre se realizaría el primer evento de la Runasur en Puno, con la participación de Evo Morales a través del Zoom, pues no puede ingresar al país.