Pulso Perú: Quintanilla indica que PPK cae por "beneficiar al empresariado"

El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, aseguró que la caída de la aprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a 5% en noviembre según Pulso Perú, de Datum, es consecuencia de la falta de medidas a favor de la población.

"Lo que ocurres es que la gente tiene la percepción de que el gobierno no se preocupa por el mercado interno, pero que sí tienen medidas que benefician al empresariado", manifestó a Perú21.

Alberto Quintanilla dijo que no se observan políticas de creación de empleo, de pago de la deuda social, "pero sí de destrabe de inversiones que terminarían en una oleada de protestas".

"La gente sabe que si no protesta no es atendida, así que las protestas van a continuar hasta que no se escuche lo que quiere la población", expresó.

Asimismo, Quintanilla consideró que Mercedes Aráoz tiene buen diálogo con las bancadas, pero a su parecer falta mayor preocupación en políticas de Estado.

"Me parece muy simpática la ministra Aráoz, tiene buen diálogo con las otras bancadas y un buen trato, pero la política es lo que la deteriora, es decir que le falta más preocupación", expresó.