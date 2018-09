La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar (FP), manifestó que existe un "cargamontón" contra el Legislativo que se ve reflejado en ese 74% de ciudadanos que está en contra de la reelección de parlamentarios, según la última encuesta Pulso Perú de Datum, publicada hoy por Perú21.

"Con todo el cargamontón que le hacen al Congreso es que la gente no quiere al Parlamento. Hay medios que dan información errada, congresistas que contribuyen con eso, seudopolíticos que hablan y algunas ONG que quieren desestabilizar la política", expresó a Perú21.

Vea también Pulso Perú: Bruce dice que por Fuerza Popular hay rechazo a la reelección congresal

Para la legisladora, el Congreso "no es perfecto", pero también se tiene que considerar los casos en los que están involucrados otros parlamentarios que no son de Fuerza Popular.

"Por ejemplo, Gilbert Violeta filtró información del Tribunal Constitucional y el caso quedó ahí. Gloria Montenegro tiene una denuncia en su región hace tiempo pero sale constantemente a atacar a Fuerza Popular. Yo sí me indigno porque no soy lo que ellos afirman", precisó.

Asimismo, Milagros Salazar precisó que hay grupos que se indignan con todo lo relacionado con su bancada, pero no dicen nada sobre otros casos como Lava Jato.

"¿El negociazo no es Lava Jato? ¿Por qué no marchan para exigir que eso se vea en el Pleno? ¿Por qué no marchan para pedir que se vea el caso Madre Mía en el Pleno?", cuestionó.