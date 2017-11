Pulso Perú: Farid Matuk hubo "desbarajustes"en el censo

La encuesta Pulso Perú, de Datum, reveló que el 70% de las personas considera que los resultados del Censo 2017 no son confiables. Al respecto, el ex jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Farid Matuk, manifestó que este porcentaje es consecuencia del "desbarajuste" que se observó el 22 de octubre.

"Se ha visto que los jefes de los empadronadores han retenido las cédulas para que les paguen sus S/50. Uno de los elementos que aún no es de dominio público es que producto del desbarajuste que hubo con los pagos de los empadronadores, en el censo rural hay mucha gente que no quiso trabajar a no ser que le paguen por adelantado", indicó a Perú21.

El economista consideró que el primer problema que existe es que "se ha improvisado todo, pues el resultado para mí es de muy dudosa calidad".

"Hemos visto como han estado rellenando cuestionarios, no se ha dado ninguna explicación, no se ha identificado a los responsable, a pesar de que los videos se veían claramente. Veo una voluntad del INEI de mantener esto en secreto", afirmó Farid Matuk.

Asimismo, señaló que los resultados del Censo 2017 sí han generado una caída en la aprobación del presidente Pedro Pablo Kucyznski a 26% en noviembre.

"Hacer un censo no es algo que se haya inventado ayer, esto no viene por sorpresa, ya estaba planificado hace 10 años. Ahora los 'tecnócratas' están quedando como inexpertos", refirió.

En tanto, Farid Matuk consideró que para Lima se tendría que volver a hacer el censo, pero tomando en cuenta, en primer lugar, una foto satelital para conocer las manzanas, zonas y viviendas.

"Lo siguiente es calcular el número de habitante detrás de cada puerta, porque el satélite solo identifica el predio. El tercero es hacer el mismo cuestionario