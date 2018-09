La última encuesta Pulso Perú de Datum, que publica hoy Perú21, revela que el 74% de ciudadanos no quiere la reelección de congresistas. Al respecto, el oficialista Carlos Bruce consideró que esto se debe a la manera en cómo Fuerza Popular ha manejado el Congreso.

"La forma como ha manejado Fuerza Popular el Congreso ha generado ese sentimiento", expresó en diálogo con Perú21.

Vea también El 50% de peruanos esperaba que el presidente Vizcarra cierre el Congreso

Bruce sostuvo que la no reelección no significará una mejora en la calidad del Congreso, pero sí la atención a un clamor de las personas que piden que no se mantengan los mismos legisladores.

"Al no haber reelección creo que el Congreso va a perder experiencia de gente, pero estamos respondiendo de acuerdo a lo que la gente quiere", comentó.

El parlamentario oficialista se pronunció también sobre el 44% de encuestados que considera que el número de legisladores se debe mantener en 130, mientras un 35% quiere que la cifra sea aun menor y solo un 14% que sean más de parlamentarios.

"Lo que no quieren es que se gaste más, pero el presupuesto puede ser el mismo con más congresistas. Sí se puede tomar acciones de reestructuración", resaltó Bruce.