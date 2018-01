Otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori le costó caro a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) , pues según la encuesta de Pulso Perú, realizada por Datum para Perú21 y Gestión, el 78% considera que el presidente negoció la liberación del ex presidente para salvarse de la vacancia.

La gracia presidencial fue otorgada al líder histórico del fujimorismo el pasado 24 de diciembre de 2017, mientras se encontraba internado en la Clínica Centenario, en Pueblo Libre, donde permaneció por casi 15 días tras sufrir un fuerte cuadro de hipotensión y arritmias.

La resolución del polémico indulto fue publicada apenas unos días después de la presentación de PPK en el Congreso de la República para defenderse del pedido de vacancia en su contra presentado por la bancada de Frente Amplio, el cual no prosperó debido a que Kenji Fujimori convenció a 9 congresistas de Fuerza Popular de votar por la abstención.

El sondeo también refleja la disconformidad de la población respecto a que PPK continúe como presidente, pues el 44% considera que está bien que continúe en el cargo, mientras que un 52% hubiera preferido que sea vacado.

En ese sentido, los encuestados por Pulso Perú cuestionaron que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no renunciara a su cargo. El 68% aseguró si no lo hizo fue porque solo le interesaba mantenerse en el poder, mientras que un 27% consideró que no dimitió porque estaba defendiendo su honor.

