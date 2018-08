La población no confía en que el Congreso de la República, cuya Mesa Directiva está conformada íntegramente por legisladores fujimoristas, bajo la presidencia de Daniel Salaverry, busque generar un ambiente de diálogo con el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

De acuerdo a la encuesta Pulso Perú, de Datum, que hoy publica Perú21, el 73% de peruanos considera que la actitud del Parlamento hacia el Ejecutivo será de confrontación. La cifra, cabe precisar, crece 33 puntos porcentuales con respecto a la medición de agosto del 2017, en la que alcanzó el 40%.

Solo el 19% de encuestados piensa que la Mesa dirigida por Salaverry generará diálogo con Vizcarra, un indicador mucho menor a los 37% que alcanzaba hace un año, cuando se formuló la misma pregunta.

Cifras de la encuesta de Pulso Perú de agosto del 2018 (Perú21). Cifras de la encuesta de Pulso Perú de agosto del 2018 (Perú21). (Perú21)

¿PRIMER IMPASSE?

Es preciso recordar que el 28 de julio, durante su mensaje a la Nación, el jefe de Estado anunció la presentación de diversos proyectos de reforma constitucional al Congreso para que luego estos sean sometidos a un referéndum.

Las iniciativas fueron aprobadas en la última sesión del Consejo de Ministros del miércoles 8 de agosto, y ese mismo día Vizcarra informó que acudiría al Parlamento para entregárselas personalmente a Salaverry.

Vea también Torrado: referéndum sobre reelección congresal conecta con hartazgo de gente

Salaverry, sin embargo, se encontraba en Cieneguilla, a las afueras de Lima, en un cónclave con la bancada de Fuerza Popular en la que decidieron quiénes presidirían las 13 comisiones que les corresponden. Por ello, sostuvo, no podría recibir al mandatario en el Palacio Legislativo.

“Lo que debemos desterrar en la política es este tipo de golpes bajos, de ver en qué momento estás fuera para yo presentarme y, claro, se dé la impresión que el presidente del Congreso no lo quiso recibir al presidente Vizcarra o que en el Congreso no hay quien atienda las iniciativas legislativas. Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptarlo ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú", dijo Salaverry.

Vizcarra, finalmente, pospuso su asistencia al Congreso para el día siguiente. Así, ayer, al promediar las 4 de la tarde, llegó acompañado del primer ministro, la vicepresidenta de la República, entre otros, y entregó los proyectos de ley.

"Las puertas de Palacio de Gobierno están abiertas, quien quiera ir a Palacio a dejar un documento, puede ir cuando desee y no tiene que pedir autorización a nadie. Yo pensaba que en el Congreso era igual, que podía ir sin pedir autorización a nadie; y entonces no comprendo esa reacción, pero tenemos que mirar hacia adelante”, declaró minutos antes.