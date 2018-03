¿Enfrentados?. La más reciente encuesta de Pulso Perú , elaborada por Datum, revela que el 71% de los encuestados considera que Martín Vizcarra , primer vicepresidente de la República y Mercedes Aráoz , su sucesora y premier, están enfrentados por el poder.

Como se recuerda, en el último proceso de intento de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, se especuló mucho sobre si el gabinete completo renunciaría y se convocaría a nuevas elecciones o si el primer vicepresidente asumiría el poder hasta el término del mandato en el 2021.

Ahora, a puertas de un segundo intento de vacancia, se vuelve a poner en discusión quien sucedería a Kuczynski si este es vacado.

El sentir de la población es que deberían renunciar tanto Martín Vizcarra como Aráoz en un escenario de vacancia presidencial. No obstante, el 67% sostiene que la premier no debería quedarse en el cargo, cifra superior a la que obtuvo el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, 61%.

Otra cifra que se destaca en el sondeo, es que hay un mayor apoyo hacia Martín Vizcarra, puesto que 30% se inclina a la opción de que debería asumir el cargo de presidente en caso PPK sea vacado. Esta cifra es 5% superior a lo que alcanzó Aráoz, 25%.

FICHA TÉCNICA



Cobertura: Nivel Nacional

Tamaño muestral: 1,200 encuestas efectivas

Margen de error: +/-2.8%

Nivel de confianza: 95%

Fecha de campo: 01 al 05 de marzo de 2018