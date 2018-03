Pulso Perú: El 56% cree en las declaraciones de Jorge Barata

La última encuesta de Pulso Perú, realizada por Datum por encargo de Perú21 y que publicamos este miércoles, reveló que el 56% de los encuestados cree en las declaraciones de Jorge Barata .

El ex directivo de Odebrecht declaró el pasado 27 de febrero ante el fiscal Germán Juárez en Brasil y confirmó que la empresa brasileña aportó dinero a las campañas presidenciales de Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori.

En ese sentido, nuestro sondeo dio a conocer que el 62% cree que el más perjudicado con lo dicho por el ex directivo de Odebrecht es Ollanta Humala .

Como se recuerda, Marcelo Odebrecht , ex CEO de la constructora, manifestó en su declaración —el 9 de noviembre pasado— que ordenó el desembolso de US$3 millones para el ex presidente para financiar la campaña electoral del Partido Nacionalista de 2011 y Barata confirmó esto.

Asimismo, el 60% de las personas consultadas por Datum para nuestro sondeo, cree que lo dicho por Barata —que Odebrecht le entregó US$200 mil al el ex ministro y ex dirigente aprista Luis Alva Castro para la campaña de Alan García en el año 2006— compromete mucho al ex mandatario.

FICHA TÉCNICA



Cobertura: Nivel Nacional

Tamaño muestral: 1,200 encuestas efectivas

Margen de error: +/-2.8%

Nivel de confianza: 95%

Fecha de campo: 01 al 05 de marzo de 2018