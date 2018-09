Pulso Perú: 46% aún no ha decidido por quién votar por la Alcaldía de Lima

A poco más de una semana, los electores todavía no se deciden. La última encuesta de Pulso Perú , elaborada por Datum, dio a conocer que 49% de los ciudadanos de Lima ya decidió su voto para la Alcaldía de Lima.

No obstante, 46% aún no decide su voto, una cifra considerable. A esto se le debe sumar que 5% no sabe, no opina.

Entre las personas que aún no han decidido su voto, 35% ha señalado que lo hará el mismo día de las elecciones, el próximo 7 de octubre.

La encuesta también señala que el 23% lo hará tres días antes de los comicios electorales; 17% entre cuatro y siete días previos y solo 8% más de una semana antes del día D.

FICHA TÉCNICA

- Población objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbanas y rural, con DNI vigente.

- Ámbito: Nivel nacional

- Tamaño: 1200 encuestas efectivas

- Margen de error: */-2.8%

- Nivel de confianza: 95%

- Fecha de realización: 22 al 26 de setiembre de 2018