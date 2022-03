La polémica desatada en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que revierte la nulidad del indulto al expresidente Alberto Fujimori ha derivado, en las últimas horas, en un debate sobre la posibilidad de que el mandatario Pedro Castillo deje sin efecto la medida otorgada, en 2017, por su antecesor Pedro Pablo Kuczynski.

¿Es eso posible? Las opiniones al respecto están divididas. El constitucionalista Natale Amprimo declaró a Perú21 que no, porque “más allá de cómo se obtuvo el indulto (a Fujimori) y lo cuestionado que fue, este ha sido ahora validado por el TC. Entonces, ¿cómo podría el Ejecutivo retrotraer las cosas si estas ya han generado un efecto que ha sido convalidado por un órgano jurisdiccional?”, cuestionó.

En esa línea, para Amprimo, el tema está agotado en vía nacional, pero recordó que “quien se considere vulnerado por resolución jurisdiccional tiene expedito el camino para cuestionar el trámite; sería cuestionar inicialmente en sede nacional y luego en sede supranacional”, explicó.

No obstante, recalcó que es necesario esperar a que se publique la sentencia para poder ejercer el derecho de crítica. “Lo mínimo que se debe pedir es primero conocer los considerandos, y hasta hoy no los conozco”, acotó.

Su colega Carlos Hakansson, por su parte, manifestó que si bien existen antecedentes de que en el Perú se revocó un indulto –en alusión al caso del empresario José Enrique Crousillat, en 2010, durante el gobierno de Alan García–, “eso fue producto de un error”. Añadió que la decisión del TC “es la conclusión a un pedido de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea la justicia constitucional del Perú la que resuelva la validez del indulto” y, en esa línea, consideró que con ella el tribunal “pone fin al caso conforme al dictado de la jurisdicción constitucional”.

SIN EFECTO

En la otra orilla, sin embargo, abogados como Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostienen que el mandatario sí podría dejar sin efecto el indulto, aunque reconoció que el camino más adecuado es que el caso se vea en la CIDH.

“Desde todo punto de vista, claro que puede (hacerlo el presidente). El tema no es la procedencia legal, el tema es la procedencia política. A mí en este momento no necesariamente me interesaría, como abogado de las víctimas, que el presidente se inmiscuya en un tema jurisdiccional porque creo que este asunto es parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana”, declaró en RPP.

A propósito de ello, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes víctimas de La Cantuta, informó que la CIDH se ha fijado como plazo máximo el viernes 25 de marzo para responder al pedido de audiencia tramitado por los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos. “Esperamos que se programe en el periodo de sesiones que va hasta la quincena de abril; la audiencia sería virtual o presencial en Costa Rica”, dijo. Adicionalmente, se supo, la Corte ha dado al Estado peruano el mismo plazo para que informe sobre los alcances del fallo.

El abogado César Azabache, por su parte, escribió en Twitter: “Pedro Castillo ¿va a dejar sin efecto el indulto original concedido a Alberto Fujimori a espaldas de las víctimas o va a ratificarlo manteniéndose en absoluto silencio?”. Este diario solicitó una entrevista para ampliar sus conceptos pero no fue posible contactarlo.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, no descartó la posibilidad de que el fallo sea corregido por la CIDH.

SE QUEDARÁ EN EL PERÚ

Mientras, Keiko Fujimori acudió ayer al penal de Barbadillo, pero no le fue posible ver a su padre por restricciones en los horarios de visitas. En declaraciones a la prensa, la lideresa de Fuerza Popular precisó que, apenas recobre este su libertad, será trasladado a una clínica para ser sometido a una serie de chequeos médicos. Asimismo, aseguró que el exmandatario se quedará en el Perú y no será llevado al extranjero.

SABÍA QUE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que sostiene que la restitución del indulto a Fujimori “sería una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú”.

Colectivos han convocado a una concentración en protesta por la sentencia del TC. En Lima el punto de reunión será la plaza San Martín a partir de las 5 de la tarde.

