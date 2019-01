La próxima semana estará listo el cronograma para investigar a Conirsa

Hace una semana, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó iniciar una investigación preliminar al consorcio Conirsa, el cual estuvo integrado por la empresa Odebrecht y otras compañías peruanas. Esta decisión, que obtuvo el respaldo de Fuerza Popular (FP) y el Apra, se tomó luego de que se conociera que la compañía C y M Vizcarra, que fundó el presidente Martín Vizcarra, fue proveedora de dicho consorcio.

El presidente de la comisión, Luis López (FP), manifestó a Perú21 que lo que aún no se ha definido es si se pedirán al Pleno facultades para investigar a Conirsa, que se adjudicó el tramo 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Explicó que para eso primero realizarán entre cuatro y cinco sesiones, y si no encuentran ninguna irregularidad, no harán la solicitud.

De acuerdo con el fujimorista, la próxima semana tendrán listo el esquema de cómo trabajarán el tema.

Asimismo, al igual que sus colegas de FP, rechazó que esta investigación preliminar tenga como objetivo afectar al presidente de la República.

“Acá no se trata de que buscamos direccionar la investigación al señor Vizcarra. No investigamos a las personas, investigamos a las empresas que han tenido relación con Conirsa”, dijo.

Recientemente, el mandatario, en un programa periodístico, indicó que “sí se hizo trabajos en la Interoceánica a través del consorcio Conirsa”, pero reiteró que no se trabajó directamente con Odebrecht.

No obstante, para el secretario de Fiscalización, Hernando Cevallos (FA), este tema “va más allá de una declaración” e indicó que la indagación debe continuar.

En cuanto a la necesidad de pactar un encuentro con Martín Vizcarra por este caso, Cevallos consideró que “por el momento no creo que sea necesario reunirse con él”, pero para Luis López sí existen posibilidades de que interroguen al mandatario en caso de que existan dudas.

Interés

Por su parte, el congresista Clemente Flores (PpK) consideró que el presidente no ha cometido ninguna irregularidad y, por lo tanto, señaló que no hay problema en que la investigación preliminar continúe.

Pero a su parecer, sí existe una intención política detrás de la apertura del proceso al consorcio.

“Acá hay una amenaza política en la que se ha juntado el aprismo y el fujimorismo para tratar de involucrar al presidente Vizcarra”, expresó.

Asimismo, manifestó que “al presidente, de acuerdo con la Constitución, no se le puede investigar”. Distinta es la postura de la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, para quien las declaraciones de Martín Vizcarra no tienen coherencia.

“Sí creo que el presidente no ha dicho la verdad, sí creo que el presidente debe mayores explicaciones, sí creo que debe ser coherente”, añadió.