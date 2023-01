La presidenta de la República, Dina Boluarte, aseguró que las personas involucradas en actos delincuenciales durante las protestas de “La toma de Lima”, realizada hoy en el Centro de Lima, serán sancionadas con todo el peso de la ley.

“Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de las personas que estén generando actos de volencia y destrozos de la propiedad del Estado”, afirmó.

En esa línea, denunció que la tarde de hoy, de manera conjunta, se ha pretendido tomar tres aeropuertos al interior del país. “Esto ha sido preparado con premeritación, con suma anticipación y, reitero, todo el rigor de la ley caerá sobre las personas que están cometiendo estos actos delincuenciales, de vandalismo que no vamos a permtir”, sostuvo.

Tras ello se dirgió a los peruanos y peruanas que respetan el derecho a la protesta de forma pacífica. “A los hermanos y hermanas que si quieren llevar el ingreso a sus hogares para sostener a sus familias, y también a los que están generando estos actos de protesta, no me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo, no me voy a cansar de decirles trabajemos en la mirada que el país necesita, en salud, agua, educación, la agricultura, más puentes, más carreteras que nuestros niños empiecen en marzo con internet”, expresó.