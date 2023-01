La Presidencia de la República ofreció disculpas públicas por las expresiones que usó la mandataria Dina Boluarte esta tarde cuando dijo que “Puno no es el Perú”, en referencia a la región sureña que desde diciembre pasado registra violentas manifestaciones.

La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase "Puno no es el Perú" no fue una expresión de discriminación ni soberbia. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 25, 2023

“La Presidencia de la República reitera que debe velar por la seguridad y bienestar de los 33 millones de peruanos y peruanas, en ese contexto, la frase “Puno no es el Perú” no fue una expresión de discriminación ni soberbia”, señala el tuit.

En otro mensaje se lee: “De haberse malinterpretado, nos disculpamos con las hermanas y hermanos de nuestra querida región altiplánica. Reiteramos nuestro llamado a la paz, el diálogo y la reconciliación”.

Boluarte hizo estas declaraciones durante la conferencia que sostuvo en Palacio de Gobierno con la prensa extranjera.

“¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron a un policía en Puno? ¿Dejamos que incendien la casa como le pasó a un congresista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y que el caos campee en el Perú y las Fuerzas Policiales estén tranquilos? Dentro de la ley y la Constitución están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Las Fuerzas Armadas están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia”, refirió.

Según la Defensoría del Pueblo, 46 personas fallecieron a causa de los enfrentamientos generados entre manifestantes y las fuerzas del orden tras el golpe de Estado que perpetró Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. El policía José Luis Soncco fue asesinado en Puno en medio de las protestas.