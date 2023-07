Para Carlos Morán, exministro del Interior, no solo basta con la declaratoria de emergencia de la Red Vial Nacional, sino que el gobierno de Dina Boluarte tiene que dotar a la Policía Nacional de Inteligencia para contener las protestas.





¿Ayuda prorrogar el estado de emergencia de la Red Vial Nacional?

Las marchas están garantizadas por la Constitución, pero la violencia desmedida e irracional es condenable y está sometida al rigor de la ley. La declaratoria de emergencia es una medida más que tiene que complementarse con una acción efectiva de las fuerzas del orden. Se tiene que manejar la situación para que esta expresión no se vea contaminada por elementos ideológicos que fomentan la violencia.









¿Cuál es esa acción efectiva?

Sabemos que no es momento de las detenciones, el trabajo preventivo es muy importante. Lo que he podido ver e informarme es que esta marcha no tiene la aceptación ciudadana que tuvieron las marchas del pasado; si retrocedemos en el tiempo y hablamos de diciembre de 2022, veremos que son cosas que marcaron profundamente el sentir a nivel nacional. La presión sobre la Policía y las Fuerzas Armadas, la pérdida de vidas humanas es un escenario que deja una lección. En esta oportunidad hay una limitada convocatoria.





¿Cuál es el objetivo de declarar en emergencia la Red Vial Nacional?

El objetivo de esta medida es que el tránsito sea fluido a nivel nacional, por eso se acude a las Fuerzas Armadas y a la Policía, para que no existan bloqueos. Si no se hiciera esta medida no podrían intervenir con energía y prontitud. Hay una falta de respeto a la autoridad.





¿Cree que el Gobierno está considerando el factor Inteligencia?

Creo que hay una lección de lo sucedido, tienen toda la capacidad de identificar a las personas que quieran infiltrarse. Para eso, el sector Interior tiene la obligación de suministrarle el equipamiento necesario, pero sobre todo dotar con Inteligencia para poder identificar a las personas que tienen intereses y antecedentes violentistas o a los extremistas radicales. Es necesaria la conexión estrecha con las Fuerzas Armadas para el apoyo necesario.