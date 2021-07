El objetivo de una nueva Constitución ha sido reafirmado por el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el candidato Pedro Castillo. El partido del lápiz ha planteado una medida ilegal: a través de la recolección de firmas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Pese a que juristas han explicado que ello sería inviable porque esos mecanismos no están contemplados en la Constitución, ayer Cerrón continuó expresándose a favor en sus redes sociales. “Nada es inviable cuando existe la voluntad política”, aseveró el exgobernador de Junín sentenciado por corrupción.

Para evitar que dicha promesa electoral –y posteriores aventuras políticas– se concrete, el abogado constitucionalista Enrique Ghersi ha propuesto que se debe realizar otro referéndum para que la ciudadanía se exprese en las urnas contra el cambio de Constitución.

“La propuesta que planteamos es hacer exactamente lo contrario a Perú Libre: convocar a un referéndum levantando firmas pero para que se excluya expresamente a la Asamblea Constituyente como una forma de modificar la Constitución”, manifestó Ghersi a Perú21.

DISCREPANCIAS

La propuesta de Ghersi, que él llama “un referéndum que enfrenta a otro referéndum”, ha recibido el apoyo y difusión de simpatizantes de Fuerza Popular en redes sociales. Ayer la iniciativa fue también ratificada en una movilización encabezada por la abogada de este partido, Lourdes Flores Nano, en una concentración cerca de Palacio de Gobierno.

La expresidenta del PPC anunció que en los próximos días se adquirirá de la ONPE un kit electoral para reunir los 2 millones de firmas para iniciar los mecanismos para convocar a referéndum y consultar a la ciudadanía si está a favor o en contra de la reforma propuesta por Perú Libre. Flores Nano intervino en el mitin en compañía del abogado Lucas Ghersi (hijo de Enrique Ghersi), la excongresista fujimorista Cecilia Chacón y la abogada Mónica Yaya.

Esta propuesta da pie a una nueva controversia política tras el balotaje. Sin embargo, esta no tendría sustento jurídico según constitucionalistas consultados por Perú21.

En opinión del constitucionalista Domingo García Belaunde, la iniciativa “no tiene sentido y políticamente es una contradicción”.

“Si se ha argumentado que la propuesta de llevar la reforma constitucional por referéndum no es constitucional, ¿por qué vamos a caer en ese mismo juego?”, dijo el abogado a cargo del hábeas data interpuesto por Fuerza Popular contra la ONPE para que se les entregue las listas de votantes de la segunda vuelta presidencial.

En tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez también rechazó la propuesta dado que “la misma consulta sería utilizada (por el Ejecutivo) para preguntar a la ciudadanía si se está a favor o en contra de una reforma total de la Constitución. El Congreso tendría dos iniciativas de referéndum que podrían ser unificadas. De ocurrir, sería hacerle caso (a Perú Libre) y apuntar al objetivo de la izquierda”.

El catedrático advirtió que, de concretarse dicha iniciativa, sería “como prácticamente votar a favor de un referéndum por la reforma. La izquierda quiere convocar a ese proceso porque desde el Ejecutivo podría influir en las reglas electorales y sus organismos que lo convocan y realizan. Por lo tanto, un presidente bolivariano que quiere implementar la franquicia chavista lo hará manipulando los votos y el conteo de dicho proceso”.

Por otro lado, el abogado constitucionalista Omar Cairo expresó a Perú21 que la propuesta no podría impedir nada “debido a que la facultad de hacer una reforma total de la Constitución ya se encuentra actualmente permitida por la Carta Magna. No se puede prohibir algo que está permitido y regulado. Y lo que no está permitido son reformas con mecanismos distintos a los que establece el artículo 206”.

CERRÓN INVIABLE

Los abogados también coincidieron en que las vías de reforma propuestas por Cerrón y Castillo no son viables debido a que no están desarrolladas en la actual Carta Magna.

Álvarez manifestó que no es necesaria la reforma total de la Constitución para incluir una serie de derechos fundamentales como el derecho a la educación y a la salud, pues ya se encuentran establecidos en la Carta Magna. En ese sentido, indicó que para hacerlos cumplir se requieren otras medidas, como mejorar mecanismos administrativos y asignar más presupuesto.

García Belaunde sostuvo que las reformas a la Constitución se aprueban en el Congreso (artículo 206) y la iniciativa por referéndum (artículo 32) dispone, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no se puede cambiar el sistema republicano ni renunciar a tratados. “No existen otros mecanismos más”, subrayó.

DATOS:

- Enrique Ghersi explicó a este diario que si bien se podrían conseguir 80 mil firmas (0.3% del electorado requerido por la Constitución), por la Ley 26300, se puede convocar a referéndum directamente alcanzando el 10% de votantes. Dicha cifra sería posible de obtener por las movilizaciones de las últimas semanas, dijo.

- “Así como sectores antidemocráticos están proponiendo un referéndum para convocar a una constituyente para reformar la Constitución, la propuesta que lanzamos es que sectores democráticos convoquemos a ese proceso para prohibir una modificación constitucional vía una Asamblea Constituyente”, aseveró Ghersi.

