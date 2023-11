¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Educación desde que tuvo conocimiento de la existencia en el Estado de los casi 5 mil profesores adherentes al Movadef?

La respuesta es poco o nada. A la fecha, el Minedu tan solo ha removido a 68 maestros que registran sentencias por terrorismo.

Este número es minúsculo considerando que existen leyes que permiten al ministerio y a los directores de instituciones educativas actuar anticipadamente.

El artículo 34 de la Ley de Reforma Magisterial (29944) faculta a separar preventivamente a educadores que tienen una denuncia por los presuntos delitos de terrorismo, apología al terrorismo, violación sexual y tráfico ilícito de drogas. Esta separación, indica la normativa, concluye al término del proceso judicial o administrativo.

TRABAJO CONJUNTO

En conversación con Perú21, el exministro de Educación, Idel Vexler, señaló que sí es posible retirar a los miles de docentes adherentes al Movadef —con una fuerte voluntad política y un alto nivel de coordinación entre las entidades del Estado, y no solo el Minedu— que no necesariamente tengan una condena o proceso de investigación por terrorismo.

De acuerdo al abogado penalista Andy Carrión, los maestros senderistas podrían ser separados de la plana de docentes si es que el Movadef es declarado ilegal. Según mencionó, de ser retirados bajo otra circunstancia, se generaría un problema constitucional vinculado con el derecho al trabajo.

Añadió que el Poder Judicial, a pedido de la Fiscalía, puede suspender temporalmente a los profesores adherentes al Movadef de ejercer su cargo, tal como se ha dado en el caso de magistrados o fiscales.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, mencionó que ninguna persona, sea docente o no, puede participar de la actividad pública cuando sus orígenes de concepción personal no son demócratas.

Pese a la normativa existente, la ministra de Educación insistió con que “el Minedu no puede retirar a un maestro arbitrariamente si no hay una denuncia”, solo cuando haya una sentencia.

“Cuando un docente está condenado sí podemos retirarlo, pero eso no se puede hacer mientras exista la sospecha y el Poder Judicial no sentencie. Por eso, nuestro proyecto de ley plantea que sean retirados mientras dure la investigación, para que no puedan volver a las aulas de ninguna manera y poner en riesgo a nuestros niños”, agregó.