Las inviables promesas de campaña hechas por el ahora presidente Pedro Castillo están empezando a pasarle factura. El indulto al etnocacerista Antauro Humala, sentenciado a 19 años de cárcel por el Andahuaylazo, fue uno de esos anuncios que desde un principio caían en saco roto.

Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se mostró tajante y sostuvo que el indulto para el sentenciado por homicidio y rebelión es “imposible”. Y reveló que hasta el momento no ha conversado sobre ese tema con el mandatario.

“Habrá sido propuesta de campaña, no me explico sobre eso, pero (ahora) no hay absolutamente nada de eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión”, dijo Torres a Exitosa.

Eso sí, el titular del Minjus fue contundente y no dejó lugar a interpretaciones al responder que no iba a respaldar un planteamiento en ese sentido. “Todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y, por supuesto, tiene que asumir todas las consecuencias”, añadió.

Sus palabras no son poca cosa pues es al interior de esta cartera donde se procesan las evaluaciones para los indultos presidenciales. En varias ocasiones, Castillo había mencionado que, de llegar al poder, activaría este mecanismo en favor de Humala.

“En el caso de Antauro, creo que, bajo las facultades presidenciales, sí daríamos el indulto por exceso de carcelería”, dijo en febrero pasado el entonces candidato de Perú Libre.

Y el respaldo de los etnocaceristas se tradujo en hacer campaña abiertamente a favor de Castillo, así como de proveer seguridad durante sus actos proselitistas tanto en Lima como al interior del país e incluso se cedieron varios locales.

Primera advertencia

Las declaraciones de Torres no cayeron nada bien para los seguidores y familiares de Antauro Humala. Hacia el mediodía de ayer, su hijastro Ricardo Repetto llegó a la sede de la PCM, desde donde cuestionó a Torres y le remarcó que muchos de los votos que dieron la victoria a Pedro Castillo fueron de la militancia etnocacerista: “Hay que ser consecuentes, recíprocos y leales”, sostuvo.

Según Repetto, “no sería muy bueno” para el gobierno pelearse con sus aliados. “El pueblo profundo, tanto de Cusco, Ayacucho, Puno, Huancavelica, sobre todo el sur y centro, no va a estar de acuerdo con que le mientan y traicionen una vez más al mayor Antauro; y la militancia de hecho no lo va a permitir”, destacó.

En esa línea pidió que el presidente –en quien dijo seguir confiando– cumpla con lo que prometió en campaña.

“No creo que sea bueno que en una semana de su gobierno ya empiece a contradecirse”, insistió. Y Castillo sigue en cura del silencio.

TENGA EN CUENTA:

Repetto llegó a la PCM para entregar un escrito de Antauro Humala dirigido al primer ministro Guido Bellido, aunque se aseguró que no se trataba de un pedido de indulto.

Perú21 conoció que el Movimiento Etnocacerista entregará hoy un documento reclamando que Castillo cumpla su palabra para excarcelar a su líder.

