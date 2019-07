Promedio de informes de representación de congresistas es bajo

La de nunca acabar. Aunque no se consigna como una obligación, el artículo 23 del Reglamento del Congreso precisa que es un “deber” del parlamentario presentar sus informes por semana de representación luego de acudir a su circunscripción electoral; sin embargo, la norma viene siendo pasada por alto.

De acuerdo a un reporte de los dos primeros periodos legislativos al que tuvo acceso Perú21, desde setiembre de 2016 a julio de 2018 ha habido 20 semanas de representación, pero, en promedio, los congresistas presentaron 15 informes por sus actividades.

Por ejemplo, en esta etapa el fujimorista Federico Pariona registra tres reportes. Las observaciones más notorias del balance de estos dos periodos ocurren en Lima. Es la situación de los naranjas Lourdes Alcorta con tres informes y Cecilia Chacón con seis; Carlos Bruce (Ppk) tiene dos y Víctor Andrés García Belaunde (AP) tiene uno.

La falta de interés para cumplir esta responsabilidad llama la atención si se considera el bono que se asigna para estas funciones. Hasta agosto de 2017, los congresistas recibían una asignación de S/2,000, pero después de ese mes, con la presidencia de Luis Galarreta (FP), se elevó dicho monto a S/2,800.

SE JUSTIFICAN

Este diario buscó comunicarse con los legisladores con bajo promedio en sus reportes. Pariona reconoció que hubo “un descuido” del personal de su despacho ya que, según dijo, “ellos elaboran mis informes”.

Por su parte, Alcorta indicó no recordar si presentó los documentos correspondientes, pero aseguró que sí cumple con desplazarse en su jurisdicción. “Yo no me tomo foto como otros congresistas, odio utilizarme para eso”, recalcó.

El congresista Bruce también afirmó “no recordar” si presentó dos informes por su semana de representación. “No voy a declarar más”, dijo. Los demás legisladores no contestaron nuestras llamadas.

Para el ex oficial mayor del Congreso José Elice, “lo lógico sería que por lo menos los congresistas informen” qué hacen con los S/2,800 que se les asigna del erario nacional.

Datos:

- Hasta la fecha han sido publicados 981 informes de semana de representación en el portal del Congreso.

- Solo entre agosto de 2018 y abril de 2019, 57 congresistas no presentaron sus reportes, según la Oficina de Apoyo a la Mesa Directiva.

- Cuando la MD de Luis Galarreta elevó el bono a S/2,800, se eliminó la obligación de presentar los comprobantes que sustenten los gastos de representación.

- Hernando Cevallos (FA) propone establecer un “criterio para normalizar” la rendición de cuentas.