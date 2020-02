Álvaro Delgado Scheelje, exjefe de la Superintendenciua Nacional de Registros Públicos (Sunarp) se entregó esta tarde a la justicia tras ser hallado culpable del delito de organización ilícita para delinquir. Delgado Scheelje tiene una condena de 6 años y 8 meses de prisión por integrar la organización criminal que encabezó el abogado Rodolfo Orellana.

Una fuente cercana al caso indicó a Perú21 que la decisión de Delgado de ponerse a derecho es para que la Sala Superior que verá la apelación de su sentencia revoque la medida por considerarla “arbitraria y sin motivación”.

“Es una medida que ha tomado tras una reflexión. Aún cuando la sentencia es injusta e ilegal por muchos factores, va a renovar su respeto por la justicia y con el estado de derecho”, agregó la fuente.

El 5 de febrero pasado, el Poder Judicial condenó a Delgado Scheelje por haber facilitado desde su puesto en Sunarp las inscripciones de 49 inmuebles que la mafia de Orellana se apropio ilegalmente desde 2009.

La tesis del Ministerio Público estableció que el modus operandi de la red Orellana era apropiarse de bienes ajenos mediante empresas de fachada y mecanismos preparados desde el Estudio Orellana.

“Creo que es una sentencia injusta y arbitraria. Es una sentencia que se basa en presunciones, especulaciones. No tiene una base. Creo que es injusta. Todo ciudadano tiene derecho a velar su libertad ante sentencias injustas y arbitrarias sin embargo, estamos en un estado de derecho. Esta es la cuarta vez que me entrego a la justicia y es lo correcto. Confío en las cortes superiores. Confío en la justica, me toca vivir es etapa”, expreó Delgado Scheelje momentos antes de entregarse a la justicia.

Asimismo, el exjefe de Sunarp señaló que a él se le ha imputado direccionar la gestión sobre la propiedad de 27 predios pero que no tuvo que ver en ningun caso. “Yo no asumo ninguna responsabilidad. Me he declarado inocente desde el principo. No direccione ni 27, ni ningún titulo”, acotó.

Por otro lado, admitió que habló con “gente vinculada a la red Orellana pero fue por x temas. Había un audio con conversaciones coloquiales, consultas que me han hecho miles de personas”, expreso´.

“No he salido del país, no he fugado, no me he escondido, he estado donde siempre, solo que no han ido a ver allá”, expresó Delgado Scheelje.