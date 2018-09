Procuraduría podrá usar declaraciones de ex directivos de Odebrecht para fijar reparación civil Procuradores firmaron pacto de no incriminación pero declaraciones de ex directivos podrán ser incoporadas en colaboración eficaz.

(Mario Zapata) El procurador Jorge Ramírez participó de las diligencias de hoy en Brasil.(Mario Zapata) Mario Zapata