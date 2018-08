Procuraduría pidió a Fiscalía que Santos retorne a la cárcel

Desde que abandonó la cárcel en julio de 2016, Gregorio Santos, ex gobernador de Cajamarca, tiene que cumplir una serie de reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial a cambio de afrontar su proceso en libertad. Sin embargo, el procesado por corrupción no ha cumplido.

El 12 de junio, la Procuraduría Anticorrupción, que dirige Amado Enco , solicitó al fiscal Walther Delgado que cambie el mandato de comparecencia restringida por detención efectiva debido a que Santos no ha ido a firmar al Poder Judicial el cuaderno de control mensualmente, como lo establece una de las normas de conducta que se le impuso.

El documento al que accedió Perú21 indica que el procesado "no cumplió con registrar su asistencia el 6 de noviembre y 6 de diciembre de 2016. Así como el 1 de enero, 6 de junio y 6 de setiembre de 2017".

La Procuraduría precisa que no hay razones para que Santos no cumpla las reglas. El procesado quiso justificar su ausencia usando el pretexto de que el Poder Judicial estuvo en huelga entre el 8 de setiembre y el 4 de noviembre de 2016.



En lugar de cumplir con su obligación, Santos sí tiene tiempo para hacer proselitismo en ciudades como Cusco, Puno, Trujillo, Ica y Lambayeque, incumpliendo así una segunda regla de conducta: no ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial.

NO PROCEDE

A pesar de que el fiscal Delgado reconoce que Santos no ha cumplido con firmar todos los meses el cuaderno de control, rechazó el pedido de Enco porque –dijo– a partir de octubre de 2017 sí ha firmado. También agregó que el procesado no necesita pedir autorización para trasladarse a nivel nacional. Enco impugnará la decisión del fiscal.

DATOS

* Gregorio Santos es procesado por asociación ilícita y colusión. El fiscal lo acusa de estar implicado en actos de corrupción en 13 licitaciones realizadas cuando gobernaba Cajamarca.



* Santos ha negado ser corrupto y asegura que es un “perseguido político”.