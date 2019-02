Procuraduría pide captura de otros dos que apoyaron fuga de César Hinostroza

El proceso de extradición del ex juez César Hinostroza Pariachi en España está encaminado, pero extrañamente aún no se sabe con exactitud quiénes fueron las personas que lo ayudaron a fugarse del país por Migraciones de Tumbes. La investigación fiscal aún no encuentra esos detalles y se presume que hubo contactos de alto nivel para facilitar el escape.

La Procuraduría Anticorrupción, que preside Amado Enco , empuja la investigación. El procurador solicitó a la Fiscalía de Tumbes la detención preliminar e impedimento de salida del país de Emma Quevedo Rujel, trabajadora de Migraciones en esa región, y de Percy Coaguila Pita, ex abogado de Hinostroza, según pudo conocer Perú21.

La denuncia de Enco ingresó hace más de una semana al Ministerio Público de Tumbes, pero los fiscales a cargo de la pesquisa decidieron tomar vacaciones, y mientras tanto, las indagaciones están paralizada.

CÓMPLICES

Percy Coaguila gestionó los 10 mil dólares que el ex juez pagó como soborno y que fue repartido entre cuatro personas, según la tesis de la Procuraduría. Esta considera que no es posible que solo la inspectora de Migraciones Yhenifferd Bustamante –quien confesó la ruta de la fuga del ‘hermanito’– haya estado detenida y no así el resto de cómplices.

La ex trabajadora se entregó a la justicia el 21 de octubre pasado y salió en libertad el 21 de enero tras acogerse a la figura de la colaboración y hoy es investigada en libertad.

Otro de los cuestionamientos de la defensa del Estado es que la designación de Bustamante, en el cargo desde donde selló el pasaporte de Hinostroza, se dio solo días antes de la huida del ex magistrado, el 7 de octubre de 2018.

Debido a que solo Bustamante es investigada, el procurador Enco también ha solicitado a la Fiscalía de Tumbes que amplíe la denuncia contra el letrado Coaguila por el presunto delito de cohecho activo (soborno); mientras que a Emma Quevedo por cohecho pasivo porque también habría recibido un porcentaje de la coima.

MÁS ALLÁ DE LA VENTANILLA



Uno de los requerimientos del equipo de Enco es que Migraciones de Tumbes le informe quién colocó a Bustamante en ese puesto. La sospecha recae en Yojany Rujel, esposa del congresista de Fuerza Popular Juan Carlos Yuyes. Ella, como titular de la Jefatura Zonal de Migraciones de Tumbes, era jefa de Bustamante.

El legislador señaló que su esposa no estaba a cargo de supervisar las labores del personal de servicio de la oficina de Migraciones.

El ex fiscal supremo Avelino Guillén dijo a este diario que se debe ampliar el perímetro de la investigación del caso Hinostroza en esa región y no solo centrarse en la ventanilla donde se presentó la documentación. “Al parecer, hay otras personas que no trabajan en Migraciones y están implicadas en la fuga”, anotó. regatero. El ex juez supremo César Hinostroza pidió una rebaja en el monto de la coima para que lo dejen fugar del país.