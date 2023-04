De pronto, y en unas horas, todo se volvió oscuro para Katy Ugarte Mamani. Una denuncia que la involucra en recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho desencadenó en una serie de situaciones en su contra, que terminó, pasadas las nueve de la noche, con la decisión unánime de la Comisión de Ética –14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones– de iniciarle una indagación preliminar.

Previamente, este grupo de trabajo aprobó, también con la misma unanimidad, ampliar su agenda e incluir la denuncia de oficio en contra de la parlamentaria.

Ya a esas alturas, la Fiscalía había informado sobre la apertura de una investigación preliminar contra Ugarte tras la denuncia dominical y luego de que la Procuraduría General del Estado también denunciara a la breve exministra por el presunto delito de concusión.

La investigación del Ministerio Público alcanza, además, como presunto cómplice a Wilber Felices Villafuerte, su coordinador, y quien era el receptor del dinero que abonaban los trabajadores y que era destinado a periodistas cusqueños a los que se les pagaba para que difundieran las actividades de Ugarte en el Legislativo, según el informe de Cuarto poder.

LO NIEGA TODO

Pero Ugarte lo ha negado todo. “No tengo ningún conocimiento de esta denuncia. Me he enterado por la televisión, pero no hay pruebas que acrediten esa denuncia. Yo no recibí un sol, yo nunca pagué, ni enterada estaba de esto. Yo estoy tranquila”, enfatizó la parlamentaria a su salida de la Comisión de Ética.

Hasta allí llegó para dar su descargo por otra denuncia incluida en la orden del día referida al despido de una trabajadora con seis meses de embarazo. Ética finalmente aprobó este informe de calificación, por lo que la colaboradora afectada deberá presentarse en ese grupo de trabajo para declarar sobre esta denuncia.

TAMBIÉN ROSÍO TORRES

Horas antes, este grupo de trabajo había tomado la misma decisión y con la misma unanimidad de 14 votos a favor en el caso de la aún parlamentaria apepista Rosío Torres, denunciada, también, por recortarle el sueldo a cinco de sus trabajadores y depositar este dinero en la cuenta de su sobrino.

El abogado penalista Andy Carrión señala que los casos de Ugarte y Torres tienen la misma imputación, aunque con distinto modus operandi.

